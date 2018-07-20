CAS, Milan'ın men cezasını kaldırdı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İtalya temsilcisi Milan'a UEFA tarafından verilen Avrupa kupalarından bir sezonluk men cezasını kaldırdı.

CAS'tan yapılan açıklamada, Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle UEFA kulüp müsabakalarından bir sezonluğuna men edilen Milan'ın, cezasına yaptığı itirazın kabul edildiği belirtildi.

Cezanın kaldırılmasının ardından İtalya temsilcisi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA, geçen ay yaptığı açıklamada, Finansal Fair Play ve lisans kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle İtalyan temsilcisine "2 sezon içinde UEFA kulüp müsabakalarına katılması halinde bir sezon men" cezası vermişti.