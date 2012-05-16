Carlos Carvalhal Tekrar Türkiye'de

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Carlos Carvalhal ile anlaşmaya vardı. Bugün saat 11.00'de düzenlenecek basın toplantısı ile tarafların anlaşması açıklanacak.

2011-2012 sezonunda 33 hafta Beşiktaş'ın başında görev alan teknik direktör Carlos Carvalhal, Samsunspor karşısında alınan mağlubiyetle görevinden ayrılmıştı.





Son Güncelleme: 16.05.2012 01:12