Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100615
ALTIN
140.596
DOLAR
3.5077
STERLIN
4.5479
EURO
4.0016
Herkes İçin Orijinal Sanat 
Herkes İçin Orjinal Sanat 
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında Başlar?
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında...
Milli binici Karaevli'ye men cezası
Milli binici Karaevli'ye men cezası
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü gibi bakıyor
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü...

Cansu Köksal Yakın Doğu Üniversitesi'nde

Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, genç forvet Cansu Köksal'ı kadrosuna kattı.

Cansu Köksal Yakın Doğu Üniversitesi'nde

Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, genç forvet Cansu Köksal'ı kadrosuna kattı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:40
7 Okunma
Cansu Köksal Yakın Doğu Üniversitesi'nde

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, genç forvet Cansu Köksal'ı transfer etti. 

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine katılan Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, genç oyuncunun hem savunma hem de hücum alanında etkili olacağını düşündüklerini kaydederek, "Türk kadın basketbolunun geleceği olan sporcuları transfer etmeye devam ediyoruz. Cansu, kendine güvenen ve öğrenmeye açık bir oyuncu. Kulübümüze geldikten sonra basketbolunu daha da ileri götüreceğine ve takımımıza fayda sağlamak için azim ve istekle çalışacağına inanıyoruz. Kendisine sağlıklı ve başarılı bir yıl dileriz." ifadelerini kullandı.

Cansu Köksal ise geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası, Kadınlar Basketbol Ligi ile FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi'nde başarıların devam etmesine katkı sağlamak istediğini aktardı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin formasını giyecek olmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren 1,87 metre boyundaki basketbolcu, şunları kaydetti:

"Yakın Doğu Üniversitesi, her oyuncunun formasını giymek istediği örnek bir kulüp. Çünkü burada oyunculara gerçek anlamda değer veriliyor. Geçtiğimiz sezon yakalanan başarıların devam etmesine katkı yapmak istiyorum. Üç kupalı Yakın Doğu Üniversitesi'ne geldiğim için çok mutluyum. Burada işimin çok zor olduğunu biliyorum. Çok çalışarak, bana güvenenleri asla mahcup etmeyeceğim."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bilyoner.comKadınlar Basketbol LigiCansu KöksalYakın Doğu Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekvandonun gözü yaşlı "altın" kızı
Tekvandonun gözü yaşlı "altın" kızı
Milli binici Karaevli'ye men cezası
Milli binici Karaevli'ye men cezası
Mehmet Ekici resmen Fenerbahçe'de
Mehmet Ekici resmen Fenerbahçe'de
Beşiktaş'ın itirazı 13 Temmuz'da görüşülecek
Beşiktaş'ın itirazı 13 Temmuz'da görüşülecek
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı mücadele edecek
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı mücadele edecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ