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Canlı yayında sert tartışma

Fenerbahçe Başkanvekili Özdemir ile Galatasaray Başkanı Aysal katıldıkları TV programında sert açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında sert tartışma

Fenerbahçe Başkanvekili Özdemir ile Galatasaray Başkanı Aysal katıldıkları TV programında sert açıklamalarda bulundu.

15 Mayıs 2012 Salı 08:33
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Canlı yayında sert tartışma

     Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sunduğu Kanal D Haber'e, stüdyo konuğu olarak, Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan canlı yayınla katıldı.
     Sert tartışmalara sahne olan programda konuşan Nihat Özdemir, polisin daha sevecen bir hareket tarzıyla olayların büyümesini önleyebileceğini ancak bunun olmadığını savunurken, Ünal Aysal, kupayı orada alarak daha büyük olayların çıkmasını önlediklerini söyledi. 
     Özdemir, ''Polis arkadaşlarımız taraftarın yaşadığı tansiyonu, bulunduğu moral durumunu göz önünde bulundurarak daha sevecen hareketlerle olayları söndürebilirlerdi belki ama maalesef bu olmadı'' dedi.
     2011-2012 sezonu şampiyonunun Galatasaray olduğunu ama kendilerinin de gönüllerin şampiyonu olduğunu dile getiren Özdemir, ''Biz bu zevki 18 kez yaşamıştık, ezeli rakibimiz 17 kez yaşamıştı. Onlar da bunu 18'e getirdiler'' şeklinde konuştu.

Galatasaray'ı Terim mi yönetiyor
     Nihat Özdemir, Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri ve başta başkanları olmak üzere, bu kupanın orada alınmasını istediğini; fakat teknik direktör Fatih Terim'in buna itiraz ettiğini ve bu itirazın sonunda da kupanın orada verilmediğini söyledi.
     ''Galatasaray Kulübü'nü sayın Ünal Aysal mı, yoksa teknik direktör Fatih Terim mi yönetiyor?'' diye soran Özdemir, ''Biz kimin sözüne inanacağız?'' dedi.

Asla affetmeyeceğim
     Özdemir, ''Şampiyonluklarını kutluyorum ama sahamızda yaptıklarını hiç bir zaman affetmeyeceğim. Hiç bir Fenerbahçe taraftarı da bunu affetmeyecektir'' diyerek sözlerini tamamladı.

Ünal Aysal
     Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal ise ''Her şeye rağmen kupanın orada, sahada alınması, çok daha büyük tansiyonları, çok daha büyük çatışmaları önledi'' dedi.
     Kupayı orada almamaları durumunda kendilerinin de Galatasaray taraftarını kontrol edemeyeceklerini kaydeden Aysal, ''Kuralları ihlal etmeye başlarsak veyahut kurallarda gevşemeler olursa, kuralsız oyunların neticesi, daima çatışmalara, itişmelere dönüşür'' şeklinde konuştu.

Gerçekle hayali karıştırıyorlar
     Konuşmanın bazı bölümlerinde tartışma sertleşirken, Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal, ''Sayın Başkan, hiçbir yöneticinin içinde olmak istemediği bir ortamın içinden geliyorlar. Onun için bazı gerçeklerle, hayal ürünlerini karıştırarak konuştular'' değerlendirmesinde bulundu.
     Bu kupanın orada, Fenerbahçe tarafından alınacağına çok çok inanmış bir zümre olduğunu söyleyen Aysal, ''Neticede, o akşamki olayların baskısı, tahmin ediyorum sayın başkanın üzerinde çok ciddi etki yapmış''

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 00:36
Anahtar Kelimeler:
Sert Tartışma
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