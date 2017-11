Çalımbay umut dolu

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hedefleri olduğunu vurgulayarak, taraftarın gurur duyacağı bir takım oluşturacaklarını söyledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde soruları yanıtladı.

Ligde devre arasına en iyi şekilde girmeyi istediklerini belirten deneyimli teknik adam, bunun için de kalan 5 maçı kazanmaları gerektiğini bildirdi.

İkinci yarı hazırlıklarıyla birlikte tespit ettikleri eksiklikleri gidereceklerini anlatan Çalımbay, şöyle konuştu:

"Belki çeşitli kararlar vereceğiz. Ama bizim şu anda en büyük önceliğimiz kalan 5 maçımızı en iyi şekilde bitirmek. Futbolda görüyorsunuz kolay maç yok. Kağıt üstünde kolay görünüyor ama eğer mücadele etmez ve çalışmazsanız, birlik ve beraberlik içinde olmazsanız her maçı kaybedebilirsiniz. Şimdi oynayacağımız Sivasspor maçı var, çok disiplinli bir takım. Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Çünkü Trabzonspor her zaman hedefi olan takımdır. Mutlaka hedefe gitmek için bu 5 maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor."

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın Antalya'da kamp yaptığını hatırlatan Rıza Çalımbay, bu kampın bazı futbolcular için çok iyi geçtiğini vurguladı.

Bunlardan birisinin Fabian Castillo olduğuna işaret eden Çalımbay, "Kendisini ilk 11'e koyduk. Ondan sonra çok güzel başarı gösterdi ve iyi de oynadı. Sosa ve Burak olsun, onların da antrenmanlara ihtiyaçları vardı, onları da iyi duruma getirdik. Kamp, tanışma, beraber olma anlamında çok güzel bir ortamda geçti. Gönül isterdi ki, milli takıma çok oyuncumuz gitti, onlar da beraber olsa daha farklı olurdu ama ben bu aradan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir zaman futbola ihanet etmem"

Rıza Çalımbay, bir gazetecinin, Sivasspor ile Trabzonspor arasında 2010-2011 sezonundan gelen bir gerginlik olduğunu, kendisinin de o dönemde Sivasspor'un başında bulunduğuna yönelik sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"O sürece kendi açımızdan bakıyorum. Biz, bize yakışanı yaptık. Benim çalıştığım hiçbir takım kimseye yanlış yapmaz. Öyle bir şey söz konusu değil. Biz, özellikle kendim, futbola minnettar birisiyim. Şu anda burada sizin karşınızda oluyorsam futbol sayesinde oluyorum. Onun için ben hiçbir zaman futbola ihanet etmem, kendi takımımı da ihanet ettirmem. Bizim Sivas'ta da her şeyimizle mücadele ettiğimiz zamanlardı. Her maçımız gibi o maç da final havasındaydı. Biz, futbolcuya, sporcu onuruna ne yakışıyorsa onun için elimizden geleni yaptık. Tabii ki bir sürü söylentiler olabilir, her şey olabilir, biz vicdanen rahatız. Sadece Sivasspor değil, nereye gitsem her zaman aynı şekilde mücadele etmiş ve aynı düşüncede olmuşumdur."

Hiçbir zaman kimseye yanlış bir şey yapmasının mümkün olmayacağına işaret eden deneyimli teknik adam, "Futbola ihanet etmek bize göre değil, bize uymaz o işler. Her şeyimizi kaybederiz ama onurumuz ve kişiliğimizden ödün vermeyiz. Onun için benim o konuda içim rahat. Sivas'ta dolu dolu 3 sezon yaşadım, Sivas'ı çok seviyorum. Benim doğduğum ve büyüdüğüm bir yer. Trabzon ile Sivas'ın, iki Anadolu takımının kırgınlık değil de daha sıkı şekilde dostça anlaşması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu hafta orta sahamız zengin"

Osmanlıspor maçında Burak Yılmaz'ı sol kanatta oynatmadığını, onunla ilgili farklı bir düşüncesi bulunduğunu anlatan Rıza Çalımbay, milli futbolcunun bunu da mükemmel bir şekilde yerine getirdiğine vurgu yaptı.

Burak Yılmaz'dan nasıl yararlanacaklarını çok iyi bildiklerini belirten Çalımbay, şöyle devam etti:

"Burak, Trabzonspor'a gelmeden önce Eskişehirspor'daydı ve biz ondan nasıl yararlanacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu maçta da kendisiyle konuştuk. Son haftalarda baktığımızda en iyi grafik çizenlerden bir tanesi, tam hazır olmamasına rağmen N'Doye. İnanılmaz bir şekilde maç oynadı. Ben alacaklarımı aldım ve çok mutluyum. Biz Burak'ın tarafından gol yemedik. Bizim yediğimiz goller, ölü toplar iki tanesi, bir tanesi de şanssızlık. Yediğimiz gollerin sayısı belli, kendi kalemize attığımız goller daha fazla. O açıdan biz bir şanssızlık yaşıyoruz ama pozisyon verme derseniz, bu maçta bazı sıkıntılar vardı. En büyük sıkıntı orta sahaydı. Orta sahada bir türlü istediğimiz şeyi kuramayınca bütün yük defansa biniyordu. Bu hafta orta sahamız zengin. Bu maçta ne Burak sol açık oynadı, ne de benim Burak'ı sol açık oynatma gibi düşüncem yok. Biz elimizdeki forvetleri değerlendirmek istedik, öyle kullandık. Kullandığımdan dolayı da mutluyum. Örneğin Burak, maçın sonlarına doğru direkt forvet oynadı."

"Bir golcü daha lazım"

Takımda bir değil, birkaç golcünün olması gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, Burak Yılmaz dışında gol atan oyuncu sayının yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Çalımbay, şunları kaydetti:

"Takıma baktığınızda Burak'ın dışında gol atan oyuncu az, yok gibi bir şey. Oraya bir golcü daha lazım. Kanat, orta saha ya da forvet arkası olur, ama bize golcü lazım. Biz o maçta onu kullandık. Ben o maçta takımımla gurur duyuyorum. 2-0 mağlubuz ve oyundan kopmadık. Maçın başında sayısız gol pozisyonumuz vardı. Bunda Castillo'nun çok büyük payı vardı. O da yavaş yavaş kendini buluyor. Kendisine de söyledim, Castillo bu değil. Castillo çok başka, kaliteli işler yapacak oyuncu. Herkesten yararlanmaya çalışıyoruz. Eleştiriler geliyor, konuşuluyor, ediliyor. Çoğuna katılırım, katılmam ama herkesin kendine göre görüşü vardır. Bize diyorlar ki, 'Abdulkadir neden oynamadı?' Abdulkadir oynayacak, yetenekli ve önü açık oyuncu. Ben onu kişi olarak, oyuncu olarak çok seviyorum. Ama tabi oynadı, o oynamadı, üzülüyorum. Çocuğa bir zarar gelmesin. Ondan daha çok yararlanacağız."

"Sosa bu değil, daha iyi olacak"

Bordo-mavili taraftarlarca performansı eleştirilen Arjantinli futbolcu Jose Sosa hakkındaki bir soruya ise Çalımbay şu yanıtı verdi:

"Sosa bu değil. Sosa hazır değil. Biz hep söyledik Sosa'nın hazır olmadığını. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra mutlaka çok iyi duruma gelecektir. Ama bizim şu anda öyle bir şey yapmamız mümkün değil. Oyuncumuza yüklenemeyiz. Ama devre arasındaki hazırlık durumunu değerlendireceğiz. O zaman Sosa gerçek Sosa olabilir. Burada kendisinin de gayret etmesi gerekiyor. Osmanlıspor maçında elinden geleni yaptı ama son 10 dakika sakatlık başladı. Kendisi yanıma geldi ve 'Gidemiyorum, ayağım sakat.' dedi. Ben de kendisine bir görev verdim, 'Bunu yap yeter.' dedim. O da onu yaptı. Ama dediğimiz gibi Sosa bu değil, daha iyi olacak."

"21'e girmek de çok zorlaşacak"

Futbolcularla birkaç kez kadro konusunda toplantı yaptığına değinen Rıza Çalımbay, bazı oyuncuların 21 kişilik kadroya giremeyeceğini, bunu da kabullenmeleri gerektiğini söyledi.

Herkesin takımda olmak istediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

"Oynamayan arkadaş mutsuz değilse bu kötü bir şey. Mutsuzluğunu belli etmemesi gerekiyor ama üzülebilir. Bunun ilacı çalışmaktır. Çünkü bizde 11'e girmek zor, 21'e girmek de zorlaşacak. Bunun bir çözümünü mutlaka bulacağız. Örneğin geçen hafta eleştiri olmuş. Biz Theo'yu kadroya alamadık. 'Niye üçüncü kaleci kadroya alınmadı?' Yabancı fazlalığı var, arkadaşlar takip etmiyorlar. Belli sayıda yabancı kullanabiliyorsun. Kural var, kuraldan dolayı alınmıyor. Bu böyle olacak. Bazıları dışarıda kalacak. Bizim taktiğimize uyan, çalışan arkadaşımız görev alacak. Bu sıkıntıları yaşayacağız. Bu sıkıntılar küçük takımlarda problem olmayabilir ama bizim gibi büyük takımlarda problem olur. Hepsi yıldız oyuncu olarak buraya transfer oluyor. Kadroya girmediğinde veya bazı şeyler olmadığında mutsuz olabilir."

"Hiçbir oyuncu ile anlaşmadık"

Şu anda transferle ilgili bir çalışmalarının olmadığına işaret eden Çalımbay, şunları aktardı:

"Başkanla oturup konuşarak, plan yapmadık. Çünkü biz öyle bir zamanda geldik ki her maçı kazanmak zorundayız. Kadroyu bilmiyoruz. Belki üç maç sonra oturup rapor çıkartabiliriz. Ona göre 'gitsin' dediklerimizi konuşacağız. Şu anda yazıldığı çizildiği gibi hiçbir oyuncu ile anlaşmadık. Ama maç seyrediyoruz ve oyuncu bulmaya çalışıyoruz. Yönetimle konuşup, düşüncelerimiz ne olur ona göre de hareket edeceğiz."

Osmanlıspor maçının kolay geçmediğini, alınan galibiyette taraftarın büyük katkısı olduğunun altını çizen Çalımbay, "Taraftarın bile hop oturup hop kalktığı bir maçtı. Burada taraftarımızın hakkını yemek istemiyorum. Bu maç azdı ama özdü. Mükemmel bir destek vardı. İnşallah bu şekilde gidersek maçlarımızı iyi bir şekilde bitiririz. Geldiğimiz günden bugüne çok şey değişti. Üstüne koya koya gidiyoruz. Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Bizim için şu anda kim oynuyor kim oynamıyordan ziyade, kim görev alıyorsa elinden geleni yapıp, şu kaostan bir an önce çıkmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili düşüncesi sorulan Rıza Çalımbay, şunları dile getirdi:

"Fazlalık olduğu zaman, kadroya giremeyen arkadaşların yaptığı küçük şeyler bazen takıma zarar verebiliyor. Onun için bu durumun önüne geçmemiz lazım. Onu da devreye kadar çözmemiz gerekiyor. Kritik, kaybetmememiz gereken maçlar oynuyoruz. Şu anda herhangi bir arkadaşımız hakkında karar vermek doğru değil. Hepsine inanıyorum, güveniyorum ve çok seviyorum. Taraftarlarımızla tek yürek olursak, Trabzonspor'u layık olduğu yere götüreceğiz."

"Beşiktaş'ın gösterdiği başarı mükemmel"

Çalımbay, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki başarısını son yıllardaki birikimiyle yakaladığını bildirdi.

Deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Yani üç seneye baktığınızda üstüne koyarak giden bir Beşiktaş var. Çok iyi bir yönetim var, en önemli şeylerden biri bu. Şenol hocanın orada çok büyük başarısı var, taraftarla uyumu dört dörtlük. Şu anda Türkiye'nin en oturmuş ve en iyi takımı. Gösterdiği başarı mükemmel. Hem Beşiktaş açısından hem de Türk futbolu adına kazandırdığı başarı bizim açımızdan çok önemli."

"Trabzonspor'da çok başarılı olmak istiyorum"

Trabzonspor'da başarılı olmayı amaçladığını vurgulayan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Benim hedefim, hedeflerim var. Bunları da gerçekleştireceğim. Taraftarın gurur duyacağı bir takım yapacağız. Sahaya geldiğinde mücadele etmeyen, gol yemiş, maçı bırakmış takım görmeyecekler. Her zaman maçın başından sonuna kadar arzulu ve istekli bir takım olacak. Biz şu anda hala bakıyoruz, oyuncularımızı izliyoruz, sorunları görüyoruz. Devrede bunların hepsi birleşecek ve ondan sonra karar vereceğiz. Benim hedefim var, Trabzonspor'da çok başarılı olmak istiyorum. Teknik ekip olarak nasıl bir sorumluluk aldığımızın farkındayız. Biz bunu oyuncu arkadaşlarımızla başaracak güçteyiz. Düzelmesi gereken birkaç tane kritik şey var. Bunları da devreye kadar düzelteceğiz. Başkanımızla, yönetimimizle bir araya geleceğiz, sorunları masaya yatırıp çözeceğiz. Çünkü Trabzon'un çok iyi şeylere layık olduğunu düşünüyorum. Burası bir futbol kenti. Futbolu burası kadar seven bir yer görmedim, bilmiyorum. Burada bir bütün olmak gerekiyor."

"Rize ile Trabzon'un kenetlenmesi lazım"

Rıza Çalımbay, bir gazetecinin hafta içinde Çaykur Rizespor Kulübünü ziyaret ettiğini hatırlatması üzerine şunları aktardı:

"Karadeniz'i çok seviyorum. Rize'de çok güzel günlerim geçti. Rize ile Trabzon'un kırgınlığını hiç anlamıyorum. Niye kırgın olacak ki. Kimsenin bilerek yenildiğine inanmıyorum veya Rize takımının kötü olsun diye başka bir şey olduğuna hiç inanmıyorum. Rize ile Trabzon'un kenetlenmesi lazım. Bizim onlara oyuncu vermemiz, onlardan almamız gerekiyor. Çaykur Rizespor'un yeniden Süper Lig'e çıkmasını, eski günlerine dönmesini Trabzonlu tabii ki ister, niye istemesin. Biz ekip olarak oraya ziyaret için gittik. Gittiğimizde basını, yönetimi beklemiyorduk. Onlar gelince de çok sevindik. Başkanla çok güzel sohbet ettik. En küçük kırgınlıkları yok. Her zaman da arkadaş olunacak. Ne maçlar oynanmıştır. Onun için Rize ile Trabzon'un dostluğunun daha da pekişmesi gerekiyor."

Rıza Çalımbay, takımda sadece Jose Sosa'nın sakat olduğunu, Ogenyi Onazi'nin ise rahatsızlığının geçtiğini sözlerine ekledi.