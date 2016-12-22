BURSA - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra göreve başladığı Antalyaspor'da güzel sonuçlara imza attıklarını, hedeflerinin de bunu sürdürmek olduğunu söyledi.

Antalya'ya gelirken işlerinin zor olacağını bildiğini ifade eden Çalımbay, ''Burada bir kriz olduğu belliydi ama biz her şeye rağmen görevi kabul ettik. İlk 2 maçımız istediğimiz gibi gitmedi.'' diye konuştu.

İlk iki maçta, Çaykur Rizespor ile berabere kaldıklarını ve Beşiktaş'a yenildiklerini anımsatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Ondan sonra çıkışımız başladı. Oyuncuların büyük özveride bulunmaları, çok çalışmaları, takımın sahiplenilmesi, çok iyi bir yönetime sahip olunması sonucu ve taraftar ile bütünleşince güzel şeyler ortaya çıktı. İçeride ve dışarıda çok zor maçları kazandık. İyi bir yere geldik ama halen istediğimiz yerde değiliz. Bu sene hedef ilk 10 ama gelecek yıl üst sıralara oynayan bir Antalyaspor olacak.''

Kasımpaşa'dan ayrılışı

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa'dan ayrılışıyla ilgili olarak da hakkında ''Bırakıp gitti'' şeklinde söylemlerde bulunulduğunu ancak bunların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle konuştu:

''Ben Kasımpaşa'yı bırakmadım. Hiçbir takımı yarı yolda bırakmadım. Geçen sezon Kasımpaşa'dan önce transfer yasağı olan Mersin'deydim. Mersin'den ayrılmadım, imza attım. Devam ediyordum fakat yönetimden istediğim Servet, Sinan ve kaleci Nihat'ın takımda kalmasıydı. Bana önce 'Tamam' dediler, fakat sonra transfer yasağı olmasına rağmen oyuncuları istemediler. Ben de bu nedenle 'Çalışmak istemiyorum.' dedim. Kasımpaşa ile anlaşırken de bana 'Bu sene 15'inci ol, düşmeyelim, önümüzdeki yıl yukarıya oynayacağız.' dediler. 'Tamam' dedim ve her şeye rağmen çok iyi bir takım yaptım. Şimdi çıkıp niye 'Biz Rıza hocaya söz verdik, yukarıya oynayacaktık, oynayamadık. Hedefimiz var.' demiyorlar. Eğer hakem hataları olmasaydı geçen sezon, biz Avrupa'ya gidiyorduk.''

''Eto'o'dan memnunum"

Takımının kaptanı Samuel Eto'o'dan çok memnun olduğunu belirten Çalımbay, ''Eto'o'dan memnunum, benim hiçbir sıkıntım yok. Gayet iyi şekilde çalışıyor, gayet istekli. Ben gelmeden önce sezon başı büyük bir sıkıntı yaşamış, kadro dışı kalmış. Beşiktaş olayı çıkmış, olmamış. Onlardan dolayı sıkıntıları vardı ama ben çok memnunum. Antalya'yı çok seviyorum. Çok iyi bir yönetimi, taraftarı var.''

AA