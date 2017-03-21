Çağla Büyükakçay Miami'de teklerde elendi

İSTANBUL

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay, birinci eleme turunda karşılaştığı Estonyalı Anett Kontaveit'e 2-0 mağlup oldu.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar birinci eleme turu maçında milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile klasmanın 112. sırasında yer alan Kontaveit karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında 106. basamakta bulunan Çağla, bir saat süren müsabakada rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak teklerde turnuvaya veda etti.