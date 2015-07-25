Çağla Büyükakçay İstanbul Cup'da finalde

İSTANBUL



Garanti Koza Arena'da düzenlenen turnuvanın altıncı gün ilk maçında çiftlerde yarı final maçı yapıldı.



İlk sette rakibinin servis oyunlarında başarılı olan Çağla-Jankovic çifti, ilk 6 oyun sonunda 5-1'lik üstünlük yakaladı. Kontaveit-Kulichkova çifti, 7. oyunda Çağla'nın servisini kırdı, sonra da servis attıkları 8. oyunda hata yapmayarak durumu 5-3'e getirdi. Sırp sporcunun servis kullandığı 9. oyunu alan Çağla-Jankovic çifti, seti 6-3 kazanarak 1-0 öne geçti.



İkinci sete servis kırarak başlayan Çağla-Jankovic ikilisine, aynı şekilde karşılık veren Kontaveit-Kulichkova çifti ilk 5 oyun sonunda 4-1'lik üstünlük yakaladı. Sonraki oyunlarda iki çift de birbirlerinin servislerini kırdı ve Kontaveit-Kulichkova ikilisi seti 6-2 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.



Finalisti süper tie-break seti belirledi. Karşılıklı sayılarla başlayan son sette ilk 11 oyun sonunda Çağla-Jankovic çifti 7-4'lük üstünlük yakaladı. Çağla-Jankovic çifti 15. oyun sonunda 9-6 üstünlük yakalayarak 3 kez maç puanı kullanma hakkı yakaladı. İlk maç puanın değerlendiren Çağla-Jankovic çifti seti 10-6, 1 saat 7 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak finale yükseldi.



Çağla-Jankovic çifti yarın finalde Daria Gavrilova (Rusya)-Elina Svitolina (Ukrayna) ikilisine karşı mücadele verecek.



'Şampiyonluk yaşamak istiyorum'



TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde Sırp partneri Jelena Jankovic'le finale kalan Türk tenisçi Çağla Büyükakçay, şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.



Geçen yıl Romanya'da düzenlenen WTA turnuvasında İtalyan partneri Karin Knapp'la final oynamasına rağmen şampiyonluğa uzanamayan Çağla, "İnşallah şampiyon olacağız. Jankovic büyük bir star. Onunla oynamam herkesi heyecanlandırmıştı. Finale çıkmamız daha da heyecan verici. İletişimimiz çok iyi. Başarımız da buradan geliyor. Beni çok rahat hissettiriyor. Kariyerimin ikinci finalimi evimde oynayacağım, kazanarak şampiyon olmak istiyorum" dedi.



Yarı finalde kaybettikleri ikinci sette enerjilerinin biraz düştüğünü belirten Jankovic, tie-break setine daha pozitif çıkarak maçı kazandıklarını kaydetti.

