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Çağla Büyükakçay Almanya'da çeyrek finalde

Milli tenisçi, 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Çağla Büyükakçay Almanya'da çeyrek finalde

Milli tenisçi, 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:39
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Çağla Büyükakçay Almanya'da çeyrek finalde

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Almanya'da düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Versmold kentindeki turnuvada tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Çağla, ilk maçını zor olsa da kazanmasını bildi.

Açılış turunda ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach ile karşılaşan milli tenisçi, 2 saat 46 dakika süren mücadelenin sonunda yoluna devam etti.

Setlerde geriye düştüğü maçta rakibini 2-6, 6-4 ve 7-5'le geçip son 16'ya kalan Çağla, ikinci turda bir diğer Alman sporcu Lena Rüffer ile karşı karşıya geldi.

Rüffer'i 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 28 yaşındaki Çağla Büyükakçay, çeyrek finale adını yazdırdı.

Aynı turnuvada mücadele eden diğer milli sporcular İpek Soylu ve Pemra Özgen ise tek kadınlarda ilk turda rakiplerine yenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çağla BüyükakçayAlmanya
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