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(C) Grubu'nda İspanya ve İtalya çeyrek finalist

Avrupa Futbol Şampiyonası (C) Grubu'nda İspanya ve İtalya, çeyrek finalist oldu.

(C) Grubu'nda İspanya ve İtalya çeyrek finalist

Avrupa Futbol Şampiyonası (C) Grubu'nda İspanya ve İtalya, çeyrek finalist oldu.

19 Haziran 2012 Salı 09:00
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(C) Grubu'nda İspanya ve İtalya çeyrek finalist

ANKARA  - Grubun son maçlarında İspanya Hırvatistan, İtalya ise İrlanda ile karşılaştı.

İspanya, Hırvatistan'ı Jesus Navas'ın golüyle 1-0 yenerek grubu 7 puanla lider tamamladı. Hırvatistan ise bu mağlubiyetle 4 puanda kaldı ve grubu 3. sırada bitirdi.

İtalya ise İrlanda'yı Cassano ve Balotelli'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. İtalya, grubu 5 puanla 2. sırada tamamlayarak çeyrek final vizesi aldı. Son maç öncesinde gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda ise turnuvayı puansız tamamladı.

Grubu ilk 2 sırada bitiren İspanya ve İtalya, (D) Grubu'nu ilk 2 sırada bitirecek takımlarla eşleşecek.

Son maçları yarın oynanacak (D) Grubu'nda, Fransa, İngiltere, Ukrayna ve İsveç yer alıyor. Grupta İsveç'in çeyrek finale çıkma şansı bulunmuyor. 

(C) Grubu'nda puan durumu şöyle oluştu:

Takımlar            O   G   B   M   A   Y   AV   P

--------------------------------------------------

1. İspanya          3   2   1   0   6   1   5    7

2. İtalya           3   1   2   0   4   2   2    5

3. Hırvatistan      3   1   1   1   4   3   1    4

4. İrlanda          3   0   0   3   1   9  -8    0

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 01:03
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Futbol
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