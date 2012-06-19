(C) Grubu'nda İspanya ve İtalya çeyrek finalist

ANKARA - Grubun son maçlarında İspanya Hırvatistan, İtalya ise İrlanda ile karşılaştı.

İspanya, Hırvatistan'ı Jesus Navas'ın golüyle 1-0 yenerek grubu 7 puanla lider tamamladı. Hırvatistan ise bu mağlubiyetle 4 puanda kaldı ve grubu 3. sırada bitirdi.

İtalya ise İrlanda'yı Cassano ve Balotelli'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. İtalya, grubu 5 puanla 2. sırada tamamlayarak çeyrek final vizesi aldı. Son maç öncesinde gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda ise turnuvayı puansız tamamladı.

Grubu ilk 2 sırada bitiren İspanya ve İtalya, (D) Grubu'nu ilk 2 sırada bitirecek takımlarla eşleşecek.

Son maçları yarın oynanacak (D) Grubu'nda, Fransa, İngiltere, Ukrayna ve İsveç yer alıyor. Grupta İsveç'in çeyrek finale çıkma şansı bulunmuyor.

(C) Grubu'nda puan durumu şöyle oluştu:

Takımlar O G B M A Y AV P

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1. İspanya 3 2 1 0 6 1 5 7

2. İtalya 3 1 2 0 4 2 2 5

3. Hırvatistan 3 1 1 1 4 3 1 4

4. İrlanda 3 0 0 3 1 9 -8 0