ANKARA - Ukrayna ve Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (C) Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

İspanya, ikinci maçların ardından liderliğe yükselirken, İrlanda'nın gruptan çıkma şansı kalmadı.

Günün ilk maçında İtalya ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada İtalya'nın golünü Pirlo, Hırvatistan'ın golünü Mandzukiç attı.

Gruptaki 2. maçta İspanya, İrlanda'ya 4-0 yendi. İspanya'nın gollerini Torres (2), David Silva ve Fabregas attı.

İspanya, bu sonuçla 4 puana yükselirken, ilk maçında Hırvatistan'a yenilen İrlanda turnuvaya veda eden ilk takım oldu.

Şampiyonada (C) Grubu'nda puan durumu ve kalan maçlar şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P

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1. İspanya 2 1 1 0 5 1 4 4

2. Hırvatistan 2 1 1 0 4 2 2 4

3. İtalya 2 0 2 0 2 2 0 2

4. İrlanda 2 0 0 2 1 7 -6 0

-Kalan maçlar-

18 Haziran 2012: Hırvatistan - İspanya (Gdansk PGE Arena)

İtalya - İrlanda (Poznan Stadı)