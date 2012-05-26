Buzda gençlere örnek oluyor

ANKARA



Yüzdüğü havuzun kapanmasının ardından tekerlekli patenle ilgilenen Ahmet Sadun Güngör, küçükken sokakta kaydığı için buzun üstünde de hiç zorlanmıyor.

Salonda isteyenlere buz pateni temel eğitimleri veren Spor Genel Müdürlüğü antrenörlerinden aldığı dersler sayesinde tekniğini geliştirerek, buz üstünde figürler sunabilen Güngör, ''Salona gelip kaydığım günleri sayıyorum. Bugün 240 oldu. Spor yapmayan yaşlılar oturdukları yerden kalkamıyor. Gençlerin arasında spor yaparak dinç kalıyorum'' dedi.

Güngör, gençlerin arasında spor yapmanın yalnızlığını da unutturduğunu söyledi.

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Orhan Duman, salonda spor yapan Güngör ile yakından ilgilenerek, sorunlarını dinledi.

Spor ''aşkından'' etkilenen Duman, Güngör'e salondan ücretsiz faydalanma imkanı sağlarken, bir de antrenör görevlendirileceğini söyledi.