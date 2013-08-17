Büttner Beşiktaş'a çok yakın

ANKARA - Portekiz radyosu Renascença'ya konuşan futbolcunun menajeri Aleksandar Bursac, Manchester United'ın geçen hafta Sevilla ile oynadığı hazırlık maçının ardından Beşiktaş ve Benfica'nın Hollandalı oyuncunun performasından etkilenerek kendisiyle temasa geçtiğini söyledi.

Büttner'in transferine ilişkin son gelişmeleri aktaran Bursac, "Sevilla maçında iyi performans göstermişti. Benfica'da oyuncumuzla sözleşme imzalamak istedi. İki gün sonra ise sol bek oyuncuları Lorenzo Melgarejo ve Bruno Cortez'i kadroda tutmaya karar verdiklerini ve Büttner'le ilgilenmediklerini söylediler" dedi.

Benfica'nın Hollandalı sol beki transfer etme isteğinin tamamen sona erdiğini vurgulayan menajer Bursac, "Şu an sadece Beşiktaş'la görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

Vitesse'den "Kırmızı Şeytanlar'ın kadrosuna iki sezon önce katılan 24 yaşındaki sol bek, Patrice Evra'nın yüksek performansı nedeniyle takımda fazla yer bulamayarak Premier Lig'de sadece 13 maçta forma giyerken, 2'de gol kaydetti.