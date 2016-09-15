Bursaspor'un evinde puan kaybına tahammülü yok

BURSA

Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe deplasmanında 1-0'lık skorla elde edilen galibiyetin ekip üzerinde moral motivasyon anlamında çok büyük etki yarattığını, takım duygusunun da ön plana çıktığını kaydetti.

Futbolcuların öz güveninin de bu bu galibiyetle arttığına işaret eden Paçacı, "Fenerbahçe maçındaki skor, takıma kattıklarını dikkate aldığımızda galibiyetten fazla anlamlar ifade ediyor. Şimdi evimizde iki önemli maç oynayacağız. Art arda Kayserispor ve Kasımpaşa ile yapacağımız maçları kayıpsız geçmek istiyoruz." dedi.

Paçacı, mevcut duruma baktıklarında kendi sahalarında yenildikleri Medipol Başakşehir'in ligin zirvesinde, deplasmanda kazandıkları Fenerbahçe'nin ise alt sıralarda yer aldığına vurgu yaparak, şunları aktardı:

"Futbolcular açısından Timsah Arena'da oynamak büyük avantaj olmalı ama Başakşehir maçı sonrası çıkan tepkiler, ister istemez oyuncular üzerinde 'Acaba işler yolunda gitmezse protesto olur mu?' diye endişe oluşturuyor. Bu durumu ortadan kaldırmak lazım. Deplasmana biraz tedirgin giden ama kendi sahasında öz güvenle, inanarak, iştahla, arzuyla, coşkuyla mücadele eden bir takım olmamız lazım. Kayserispor ve Kasımpaşa maçları bu açıdan da büyük önem taşıyor. Bursa deplasmanı yıllardır rakipler için kabus olmuştur. Bunu devam ettirmek arzusundayız."