Bursaspor'un 19 milyon borcu var

BURSA - Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, Bursaspor Genel Sekreteri Recep Bölükbaşı, faaliyet raporunu okudu. Bursaspor 'un 2009-2010 sezonunu şampiyon olarak bitirdiğini, aynı yıl ilk kez uygulanan ''fair-play'' şampiyonluğuna ulaştığını anlatan Bölükbaşı, şunları söyledi:

''2010-2011 sezonunu ise yaşanan talihsizlikler nedeniyle 3. sırada tamamladık. Bu seneyi ise 5. sırada bitirdik ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayarak UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde ettik. Ayrıca futbolcumuz Turgay Bahadır, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından, 'Sportif Davranış'' dalında 'Şeref Diploması'' ödülüne layık görülmüştür.''

Bölükbaşı, Bursaspor Kulübü'nün defter, bilanço ve tüm mali kayıtlarının bağımsız bir kuruluş tarafından denetlendiğini anlatarak, kulübün bankada 21 milyon 400 bin 317 lira 68 kuruşunun bulunduğunu, kısa vadeli borcunun ise 19 milyon 22 bin 511 lira 53 kuruş olduğunu belirtti.