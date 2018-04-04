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Bursasporlu Serdar Kurtuluş ameliyat edildi

Bursasporlu Serdar Kurtuluş, İstanbul'da sağ dizinden ameliyat edildiği açıklandı.

Bursasporlu Serdar Kurtuluş ameliyat edildi

Bursasporlu Serdar Kurtuluş, İstanbul'da sağ dizinden ameliyat edildiği açıklandı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:09
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Bursasporlu Serdar Kurtuluş ameliyat edildi

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Serdar Kurtuluş, İstanbul'da sağ dizinden ameliyat edildi.

Acıbadem Hastanesinden yapılan açıklamada, 12 Kasım 2016'da hazırlık maçında sakatlanan 30 yaşındaki Serdar Kurtuluş'un sağ dizinden ameliyat edildiği belirtilerek, "Sakatlığı sonrası Almanya'da bir seri ameliyat geçiren futbolcuya bugün Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından 'sağ diz artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu' uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Ameliyat sonrası futbolcuya çapraz bağ ve fibular sinir hasarına yönelik rehabilitasyon uygulanacağı aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporSerdar Kurtuluş
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