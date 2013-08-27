Bursaspor'dan Volkan Şen açıklaması

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Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Rıdvan Şen, Trabzonsporlu Volkan Şen'in, Spor Toto Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında tribünlerden gelen tepki üzerine sahayı ağlayarak terk etmesine ilişkin, "Volkan bizim evladımız ama Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusuna bu durumdan faydalanarak talip olmak Bursaspor'a yakışmaz" dedi.

Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili taraftarların Volkan Şen'e gösterdiği sözlü tepkinin, Türk futbolu için bir travma olduğunu söyledi.

Futbolcunun yaşadığı olayın hem kendisi hem de Türk futbolu için üzücü olduğunu vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

"Volkan'ın Trabzonspor'dan gönderileceği yönünde resmi bir bilgimiz yok. Volkan bizim evladımız ama Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusuna bu durumdan faydalanarak talip olmak Bursaspor'a yakışmaz. Şu an için Volkan ile ilgili bir temasımız yok. Trabzonspor, Volkan ile yollarını ayırmak isterse altyapımızdan yetişen eski futbolcumuzu yeniden yeşil-beyazlı forma altında görmek bizi mutlu eder. Önce Trabzonspor'un Volkan ile ilgili tavrını net olarak görmemiz gerekiyor."