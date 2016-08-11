Bursaspor'dan Dzsudzsak açıklaması

BURSA

Bursaspor Kulübü, Macar futbolcu Balazs Dzsudzsak'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Wahda Kulübüne transferinin 3 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Dzsudzsak'ın transferine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Kulübü El Wahda ile yapılan görüşmeler sonucunda Macar futbolcu Balazs Dzsudzsak'ın transferi 3 milyon avro karşılığında gerçekleşmiştir. El Wahda, transfer ücretinin 2 milyon avrosunu peşin, geri kalan 1 milyon avrosunu ise 1 yıl içinde kulübümüze ödeyecektir." denildi.