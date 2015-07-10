Bursaspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı

BURSA

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un, 2015-2016 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Özlüce Tesislerinde düzenlenen iftar programının ardından, 4 farklı tasarımdan oluşan koleksiyonun tanıtımı, yeşil-beyazlı futbolcular Ertuğrul Ersoy, Tomas Sivok, Emre Taşdemir, Erdem Özgenç, Sedat Berisha, Cedric Bakambu, Tomas Necid, Bekir Yılmaz, Mert Günok, Harun Tekin ve Okan Koçuk tarafından yapıldı.

Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı, törende yaptığı konuşmada, Bursaspor tarihinin maçlar ile kongreler dışındaki en büyük aile organizasyonunda bir araya geldiklerini söyledi.

Bursaspor'un herkesi gururlandıracak başarılarına taraftarlarla koşmak istediklerini belirten Bölükbaşı, "Sizden istediğimiz tek şey bize ve hocamıza güvenmenizdir. Sizler şampiyon takım tutmadınız, tuttuğunuz takımı şampiyon yaptınız" dedi.

Bölükbaşı, taraftarlardan takımlarını sezon boyunca sabırla desteklemelerini isteyerek, şunları söyledi:

"Bursaspor'a oyuncular gelir gider. Bugün giden oyuncuları sizler yıldız yaptınız. Onlar buraya yıldız olarak gelmedi. Siz Bursaspor'u dualarla şampiyon yapmış büyük Bursaspor taraftarlarısınız. Bu sezonki kadro, geçen yılkinden daha güçlü olmaya adaydır. Daha büyük başarılar elde edecektir. Yeter ki sizler inancınızı bu çocuklara hissettirin."

Bursaspor bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda "efsane çubuklu forma", "beyaz şampiyon forma", "yeşil ince forma" ve "5 yıldızlı forma" ile mücadele edecek.

Gecede ayrıca yeşil-beyazlı kulübün, basketbol formaları ve voleybol eşofmanları da tanıtıldı. Törenin sonunda Bölükbaşı, tanıtım yapan sporcularla fotoğraf çektirdi.