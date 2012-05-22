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Bursaspor'da yeni başkan adayı

Kongre üyelerinden Cevdet Yıldız, kulüp başkanlığı için adaylık dilekçesini Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı'na sundu.

Bursaspor'da yeni başkan adayı

Kongre üyelerinden Cevdet Yıldız, kulüp başkanlığı için adaylık dilekçesini Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı'na sundu.

22 Mayıs 2012 Salı 16:42
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Bursaspor'da yeni başkan adayı

BURSA

Yıldız, tüzük gereği adaylık başvurusunun son gününde Özlüce Tesisleri'ne geldi. Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Kadir Şankaya ve Başkanlık Kurulu üyeleri ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından Yıldız, adaylık başvurusunu kurula verdi. Kurul Cevdet Yıldız'ın adaylık başvurusunu kabul etti. 
Başvurusunun ardından kurul üyeleri ile fotoğraf çektiren Yıldız, gazetecilere ''Adaylığım Bursaspor camiasına hayırlı olsun. Yönetim kurulu listemi de ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağım'' dedi. Yıldız, adaylık başvuru dilekçesini kurula sunarken ''Bursaspor için adaylığımız hayırlı olsun'' diye konuştu.
Bursaspor'un Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs salı günü Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak, çoğunluk sağlanamazsa genel kurul, 6 Haziran Çarşamba günü aynı yerde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 08:43
Anahtar Kelimeler:
BursasporBaşkan Adayı
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