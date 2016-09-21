Bursaspor'da kupa mesaisi

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam eden idman, son bölümdeki taktik çalışmasının ardından sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Deniz Yılmaz ve Şamil Çinaz takımdan ayrı koşu yaparken, Serdar Kurtuluş ise havuz ve kondisyon salonunda çalıştı.

Bursaspor kafilesi bugün İstanbul'a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşip maç saatini bekleyecek.