Bursaspor'da Daum dönemi başladı

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Özlüce Tesisleri'nde taraftarlara açık olarak düzenlenen imza töreninde konuşan Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Rıdvan Şen, Bursaspor'u tercih ettiği için yönetim kurulu adına Christoph Daum’a teşekkür etti.



Daum ise Türkçe, "Burada olmaktan çok mutluyum" diyerek başladığı konuşmasını, Almanca sürdürdü.



Yönetim ve taraftarlarla birliktelik sağlayarak elinden geldiğinin en iyisini yapacağına inandığını vurgulayan Daum, Türkiye'nin, ikinci vatanı olduğunu söyledi.



Anlaşma ve sözleşme sürecinin kısa sürdüğünü belirten Daum, şöyle konuştu:



"Sözleşmeyi sonuçlandırdıktan sonra üzerime düşen görev, en kısa sürede bilgileri toplayıp bir an evvel işime koyulmak olacak. Kısa zaman içinde topladığım bilgilerle değil, bundan sonra birlikte toplayacağımız bilgilerle yolumuza devam edeceğiz. Benden önceki teknik direktör arkadaşıma da bundan sonraki kariyerinde başarılar dilerim."



Daum, prensip olarak anlatmaktan ziyade işini yapmaya çalıştığını dile getirdi.



Daha sonra iki yıllık sözleşmeyi imzalayan Daum'a, törene katılan bir grup taraftar sevgi gösterisinde bulundu.





AA