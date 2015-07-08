Bursaspor'da Belluschi belirsizliği

BURSA - Bursaspor'da, 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılmak isteyen Arjantinli oyuncu Fernando Belluschi'nin durumu belirsizliğini koruyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı kulübün yöneticileri, sözleşmesindeki opsiyon hakkı kullanılmasına karşın takımdan ayrılmak istediğini belirten ve yeni sezon hazırlıklarına katılmayan Belluschi'nin durumunu netleştirmek için menajerini Bursa'ya davet etti.

Kente bugün gelmesi beklenen menajer, oyuncusunun son durumuyla ilgili bilgi verecek.

Yöneticilerin de görüşmede, menajerinden Arjantinli oyuncunun takımda kalmasını isteyeceği, aksi durumda ise talep edecekleri bonservis ücretini kendisine bildirecekleri öğrenildi.