Bursaspor

'un eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Bozdemir'in sahibi olduğu yapı firması, yeşil-beyazlı kulübün tozluk reklamı

sponsor

u oldu.

Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Bursaspor Kulübü Dış İlişkiler ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Korkmaz ile Ek-Ar İnşaat firması sahibi Ahmet Bozdemir katıldı. Bursaspor Futbol A Takımı'nın lig ve kupa maçlarında giyeceği tozluklarda, Ek-Ar İnşaat firmasının ismi yazılacak.

Korkmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Bursaspor'u kendi ayakları üzerinde duran bir takım haline getirmek için yönetim kurulu olarak yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Geçmiş dönemde kulübe yönetici olarak hizmet eden Bozdemir'in yöneticiliğinin ardından da kulübe desteğini sürdürdüğünü anlatan Korkmaz, "Ahmet Bozdemir, daha önce Timsah Arena Stadı'nın kapısına kendi firmasının ismini vermişti. Ardından futbolcuların tozluklarına firmasının ismini yazdırdı ve kulübümüze bir kez daha katkı koydu. Başkanımız ve yönetim kurulumuz adına bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA