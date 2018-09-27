Bursaspor'un kalesi milli kalecilere emanet

Bursaspor Yönetim Kurulu ve teknik heyet, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından kaleci arayışına girmeyerek kaleyi, altyapısından yetişmiş ve 3'ü de milli olan Okan Kocuk, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz'e teslim etti.

Ligin ilk 3 haftasında Harun Tekin'in koruduğu kalenin ardından 4. haftada Bursa'da oynanan Beşiktaş maçında kaleyi devralan Okan Kocuk, bu karşılaşma ve ardından Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir ile yapılan karşılaşmalarda gösterdiği performansla kendilerine güvenenleri mahcup etmedi.

Yeşil-beyazlıların A Milli kalecisi Okan Kocuk, yaptığı açıklamada, Harun Tekin'in Bursaspor kulübü için çok önemli bir oyuncu olduğunu ve bugüne kadar görevini de layıkıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Harun Tekin'in gerek saha içinde gerekse saha dışında kendilerine her zaman yardımcı olduğunu da anlatan Kocuk, "Harun ağabey gittikten sonra bizim önümüz açıldı. 3'ümüz de altyapıdan çıkan kalecileriz. Bizim için de bir şans geldi. Şu an 3'ümüzün arasında güzel, tatlı bir rekabet var. Kim oynarsa oynasın herkes birbirine yardım ediyor. Çok şükür ortam şu anda çok güzel. Arkadaşlığımız, dostluğumuz güzel. Kim oynarsa oynasın ona destek oluyoruz. İnşallah böyle güzel gider." diye konuştu.

Okan Kocuk, futbola 8 yaşında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mustafakemalpaşaspor'da başladığını,12 yaşında Bursaspor ile yaptıkları bir hazırlık maçının ardından yeşil-beyazlı kulübün altyapısına transfer olduğunu ve o günden sonra kendisinin serüveninin başladığını anlattı.

Kocuk, Bursaspor'da 16 yaşında profesyonelliğe imza attığını belirtti.

Muhammed Şengezer: "Gerçekten iyi çalışıyoruz"

21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Bursaspor'un ikinci kalecisi Muhammed Şengezer de 8 yaşında Bursa Atıcılarspor'da başladığı futbolda, Yolspor'un ardından Bursaspor'un altyapısına transfer olduğunu ve 10 senedir de burada bulunduğunu anlattı.

Genç milli kaleci, Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin ile 5-6 yıldır birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Hem karakter hem yetenek olarak çok iyi birisi. İnşallah onun için de hayırlısı olur. Profesyonel bir hayat bu. Gerçekten iyi çalışıyoruz. Kaleci antrenörümüz Yılmaz Bal üçümüze de eşit davranıyor. Gerçekten üçümüz de çok iyi çalışıyoruz. Bunu da sahaya yansıtıyoruz. Okan kardeşim bunu başardı. İnşallah Ataberk ve bana da görev verirlerse iyi değerlendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Ataberk Dadakdeniz: "Bursaspor kalesi emin ellerde"

19 Yaş Altı Milli Takım kalecisi olan Ataberk Dadekdeniz de futbola Bursa Güvenspor altyapısında başladığını ve 14 yaşında Bursaspor altyapısına transfer olduğunu anlattı.

Küçüklüğünden beri hep iyi bir kaleci olmak istediğini vurgulayan 19 yaşındaki genç file bekçisi, yeşil-beyazlı kulüpte bunu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Ataberk Dadakdeniz, yeşil-beyazlı caimaya seslenerek, "Kimse merak etmesin. Bursaspor kalesi gerçekten emin ellerde. Bursaspor'u hep birlikte hak ettiği yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.