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Bursaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Yeşil-beyazlı ekip, lig ve kupada oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Bursaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Yeşil-beyazlı ekip, lig ve kupada oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.

18 Ocak 2017 Çarşamba 12:07
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Bursaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı

BURSA - Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında sahasında Akhisar Belediyespor'a 4-1 yenilen Bursaspor'un resmi maçlardaki galibiyet özlemi sürüyor. Bursaspor'da, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 5 maçtır galip gelememenin sıkıntısı yaşanıyor. Son olarak ligin 15. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, bu maçın ardından oynadığı 5 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Antalyaspor müsabakasının ardından sırasıyla kupada Spor Toto 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923'e deplasmanda 1-0 yenilen yeşil-beyazlılar, ligin 16. haftasında ise Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu. Kupada sahasında Aydınspor 1923 ile 1-1 berabere kalan Bursa ekibi, ardından ligin 17. haftasında yine evinde Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Kupada dün sahasında oynadığı Akhisar Belediyespor karşılaşmasında da sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, üst üste beşinci maçında da galip gelemedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bursasporönce Vatan
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