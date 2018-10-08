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Bursaspor'un 10 maçlık galibiyet hasreti bitti

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Bursaspor, geride kalan sezonun 32. haftasından itibaren süren kazanamama serisini sonlandırdı.

Bursaspor'un 10 maçlık galibiyet hasreti bitti

Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Bursaspor, geride kalan sezonun 32. haftasından itibaren süren kazanamama serisini sonlandırdı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:54
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Bursaspor'un 10 maçlık galibiyet hasreti bitti

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Bursaspor, bu kulvarda geçen sezondan itibaren süren kazanamama serisi sonlandırdı.

Geride kalan sezonun 31. haftasında Atiker Konyaspor'u evinde 2-1 yenmesinin ardından Süper Lig'de rakiplerine üstünlük kuramayan yeşil-beyazlılar, 10 maç süren bu kötü seriyi MKE Ankaragücü karşısında bitirmeyi başardı.

Bursaspor, galibiyete hasret geçen 10 lig maçında, 5 yenilgi ve 5 beraberlik almıştı.

MKE Ankaragücü önünde alınan 1-0'lık sonuç, teknik direktör Samet Aybaba'nın Bursaspor'un başındaki ilk lig galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Süper Lig'in 8. haftası sonunda puanını 8'e çıkaran Bursaspor, aynı puana sahip Fenerbahçe'nin averajla üzerinde 14. sırada yer aldı.

Oynadığı 8 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran ve ligin en az gol atan takımı konumunda bulunan yeşil-beyazlılar, kalesinde gördüğü 7 golle ise Medipol Başakşehir'in (4) ardından en az gol yiyen ikinci takım unvanına sahip.

Aybaba: Bizim için her şey daha yeni başlıyor

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, MKE Ankaragücü maçını kazanarak ligin 8. haftasında ilk galibiyetlerine ulaştıklarını vurgulayarak, takım olarak daha iyi olacaklarını söyledi.

Aybaba, yaptığı açıklamada, 2 yenilgi ve 5 beraberlik aldıkları ilk 7 haftalık bölümde oyuncularının, Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor maçlarının dışında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirdi.

Ligde kolay maç olmadığını vurgulayan Aybaba, "Sekizinci haftaya gelinceye kadar bana göre tek eksiğimiz galibiyetti. Bursa gibi üst düzey bir futbol kentinde 7 hafta galibiyet alamamanın da stresini yaşıyorduk." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, yeni bir takım olduklarını ve bazı şeylerin oturması için zamana ihtiyaç duyduklarını aktararak, şunları söyledi:

"MKE Ankaragücü maçı öncesinde oyuncularıma, coşkulu oynamaları ve sadece galibiyete odaklanmaları gerektiğini söylemiştim. Onlar da gereğini yaptılar. Sahada iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Hepsini kutluyorum. Sonuçta bir galibiyet aldık. Bunda takılıp kalacak değiliz. Yapmamız gereken şeyler ve almamız gereken çok daha fazla galibiyet var. Her geçen gün daha iyi olacağız. Bizim için her şey daha yeni başlıyor. Takım olarak mücadeleci, seyir zevki yüksek futbol sergileyip, galibiyetler almayı planlıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporSpor Toto Süper Lig
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