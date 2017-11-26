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Bursaspor sahasında galip

Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendi.

Bursaspor sahasında galip

Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendi.

26 Kasım 2017 Pazar 16:35
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Bursaspor sahasında galip

BURSA - Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendi. 

12. dakikada ev sahibi ekip Aziz Eraltay'ın golüyle öne geçti. Bu dakikada Bursaspor'un sağ taraftan kazandığı korner atışını Batalla kullandı. Arjantinli oyuncunun Kardemir Karabükspor ceza sahasına yaptığı ortada, konuk takım savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, sol çaprazda bulunan Aziz Eraltay'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Barış Başdaş'a da çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

45+1. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Batalla'nın sol çaprazdan kullandığı serbest atışta Kembo'nun kafa vuruşunda kaleci Ahmet Şahin'in elinden seken top, Barış Başdaş'a çarparak kale çizgisini geçti: 2-0. 

64. dakikada Batalla'nın ara pasında Kardemir Karabükspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kembo'nun sert şutunda, kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

81. dakikada konuk ekip Yatabare'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Bu dakikada gelişen atakta, Ibanez'in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direk önünde müsait pozisyonda bulunan Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. 

Karşılaşma, Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

AA

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BursasporÖnce Vatan Gazetesi
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