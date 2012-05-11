BURSA - Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre 29 Mayıs'taki toplantının, çoğunluk sağlanamaması durumunda 6 Haziran 2012 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verildiği belirtildi.



Açıklamaya göre Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi şöyle:

''Genel Kurul Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporların okunması, yeni seçilecek Yönetim Kurulu'na verilecek olan borçlanma yetkisi ile ilgili görüşme, Denetim Kurulu raporunun okunması, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi, Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası, tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması, Disiplin Kurulu tarafından Bursaspor Kulübü Derneği üyeliğinden çıkarılmasına karar verilen kişilerin üyelik durumları hakkında görüşme, yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarının seçimi.''