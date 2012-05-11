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Bursaspor "Olağan Genel Kurulu" 29 Mayıs'ta

Bursaspor Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs 2012 Salı günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacağı bildirildi

Bursaspor "Olağan Genel Kurulu" 29 Mayıs'ta

Bursaspor Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mayıs 2012 Salı günü saat 19.00'da Bursa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacağı bildirildi

11 Mayıs 2012 Cuma 14:06
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Bursaspor
BURSA -  Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre 29 Mayıs'taki toplantının, çoğunluk sağlanamaması durumunda 6 Haziran 2012 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verildiği belirtildi. 

Açıklamaya göre Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi şöyle:
''Genel Kurul Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporların okunması, yeni seçilecek Yönetim Kurulu'na verilecek olan borçlanma yetkisi ile ilgili görüşme, Denetim Kurulu raporunun okunması, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi, Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası, tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması, Disiplin Kurulu tarafından Bursaspor Kulübü Derneği üyeliğinden çıkarılmasına karar verilen kişilerin üyelik durumları hakkında görüşme, yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarının seçimi.''

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 06:07
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
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