Bursaspor mağlubiyete üzülüyor

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'da yenilginin üzüntüsü yaşanıyor.

Kulüp basın sözcüsü Suat Paçacı, yaptığı açıklamada, ligin ikinci bölümüne galibiyetle başlamak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Takımın Trabzonspor maçına iyi hazırlandığını vurgulayan Paçacı, "Mutlak galibiyet hedefiyle çıktığımız sahadan maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Çok istediğimiz galibiyeti alamadık, ancak bu mağlubiyet bizi sezon başında belirlediğimiz hedeften alıkoyamayacaktır. Bursaspor sezon sonunda ligi ilk 5 içinde bitirip Avrupa kupalarına gidecektir. Buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Rakip takım maçın neredeyse yarısını bir eksikle oynamışken, Bursaspor'un, rakibin adı ne olursa olsun sahada fazlalığını hissettirmesi gerektiğini vurgulayan Paçacı, "Bunu da sadece pas yaparak değil, pozisyona girerek göstermesi gerekirdi, ancak biz bunu beceremedik. Bu tip sonuçlar öz eleştirinin de yapılmasını gerektirir. Dolayısıyla o öz eleştirinin de gereği yapılırsa iyi sonuçlar ve iyi futbol da gelecektir." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor mağlubiyetinden dolayı teknik heyet ve oyuncuların da oldukça üzgün olduklarını dile getiren Suat Paçacı, "Şimdi önümüzde üst üste sahamızda oynayacağımız iki karşılaşma var. Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor, ligde de Adanaspor ile karşılaşacağız. Tüm konsantrasyonumuzu bu iki karşılaşmaya vereceğiz ve bu iki maçtan istediğimiz neticeleri alacağız." diye konuştu.

Paçacı, takıma yapılması planlanan takviyelerle ilgili çalışmaların da sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.