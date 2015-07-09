Bursaspor Josue'yi yeniden kiraladı

BURSA - Bursaspor, geçen sezon kadrosunda yer alan Portekizli orta saha oyuncu Josue Pesqueira ve bonservisini elinde bulunduran Porto Kulübü ile yeniden kiralık olarak anlaşmaya vardı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçen hafta Portekiz'e giden kulüp başkanı Recep Bölükbaşı ve yöneticilerden Mustafa Oran'ın, Josue'nin bonservisini alma girişimleri olumsuz sonuçlandı.

Yeşil-beyazlı kulübün yöneticileri, Josue'yi yeniden kiralamak için hem oyuncu hem de Porto'nun yöneticileriyle görüşmelerini sürdürdü. Yöneticiler, önce Josue ile anlaştı. Daha sonra Portekiz kulübünün yöneticileriyle anlaşmaya varan idareciler, Josue'yi tekrar 1 yıllığına kiraladı. Anlaşma gereği Bursaspor, oyuncunun bonservis hakkının yüzde 30'unu devralacak.

Bursaspor, birkaç gün içinde kente gelecek Josue ile sözleşme imzalayacak.