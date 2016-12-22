BURSA - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Maçın 9. dakikasında ceza yayı önünde Deniz Yılmaz ile duvar pası yapan Batalla, topu plase bir vuruşla kaleye doğru gönderdi. Kaleci Fornezzi, köşeye giden topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.

15. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta, top kaleci Fornezzi'de kaldı.

20. dakikada Bursaspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Batalla'nın ortasında, kale sahasında Kubilay Kanatsızkuş kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0

24. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan kazandığı korner atışını kullanan Yekta Kurtuluş, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Mbilla'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

32. dakikada Bursaspor skoru 2-0 yaptı. Antalyaspor defansının hatasından faydalanan Jorquera, kaptığı topu Kubilay Kanatsızkuş'un önüne attı. Bu futbolcu, bekletmeden soldan ceza sahasına giren Batalla'yı gördü. Arjantinli futbolcu, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

43. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağdan gelişen atakta, Mbilla'nın ortasında Deniz Kadah ön direkte kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1

Bursaspor, maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

Bu arada iki takım da sahaya "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

48. dakikada sağdan hareketlenen Deniz Kadah, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Eto'o gelen topu bekletmeden soldan ceza sahasına giren Mbilla'nın önüne bıraktı. Pozisyonu iyi takip eden kaleci Harun Tekin, Mbilla'dan önce topa ayaklarıyla müdahalede bulunarak tehlikeyi önledi.

57. dakikada Bursaspor atağında Del Valle'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Jorquera'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Antalyaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Mbilla, topu arka direğe ortaladı. Eto'o'nun vuruşunda, son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

76. dakikada Mbilla'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

77. dakikada Bursaspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Fornezzi'nin kısa düşen pasında topu kapan Kubilay Kanatsızkuş, meşin yuvarlağı bekletmeden geriden ceza sahasına giren Deniz Yılmaz'ın önüne attı. Bu oyuncunun şutunda, top üstten auta gitti.

83. dakikada Bursaspor'da Batalla'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Merter Yüce'nin kafa vuruşunda, kaleci Fornezzi son anda topu tokatlayarak üstten kornere çeldi.

86. dakikada Makoun'un sağdan ortasında, ceza sahasında Deniz Kadah'ın yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Eto'o'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

Bursaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

AA