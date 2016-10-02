Bursaspor deplasmanda mağlup

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantepspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 beraberlikle tamamlandı.



30. dakikada Gaziantepspor, mücadelede öne geçti. Kangwa'nın sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında topun gelişine vuran Ghilas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-0



41. dakikada Bursaspor, mücadelede eşitliği sağladı. Del Valle'nin son çizgiye yakın noktadan ceza alanına gönderdiği ortasını takip eden Batalla'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarı



59. dakikada ev sahibi takım tekrar öne geçti. Hintum'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Kangwa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1



78. dakikada Gaziantepspor bir gol daha buldu. Putsila'nın ara pasında ceza alanında topla buluşan Larsson, kaleci Harun Tekin'in yanından topu Kangwa'ya verdi. Kangwa, meşin yuvarlığı boş kaleye gönderdi: 3-1



90. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sol çaprazda topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2



Karşılaşma Gaziantepspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

