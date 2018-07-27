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Bursaspor'da transfer çalışmaları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı kanat oyuncusu Allano Lima Bursa'ya geldi.

Bursaspor'da transfer çalışmaları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı kanat oyuncusu Allano Lima Bursa'ya geldi.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:16
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Bursaspor'da transfer çalışmaları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Portekiz'in Estoril takımından Allano Lima, Bursa'ya geldi.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlıların transferi için kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, dün gece geç saatlerde kente ulaştı.

Geceyi Bursa'da otelde geçiren Lima, sabah saatlerinde Acıbadem Bursa Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Lima, hastane girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Bursa'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Satış opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlanan Brezilyalı oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından yeşil-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBursasporAllano Lima
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