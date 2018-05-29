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Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı

Bursaspor prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Samet Aybaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı

Bursaspor prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Samet Aybaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

29 Mayıs 2018 Salı 15:42
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Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Samet Aybaba ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, kısa süre önce yapılan olağan genel kurul sonrasında başkanlığa devam ettiğini anımsattı.

Yönetim kurulu olarak başarılı olmak istediklerini belirten Ay, "Samet Aybaba ile sezon bittiğinden beri görüştüğümüzü biliyorsunuz. Dün buluştuk, kendisiyle yola devam etme kararı aldık. 2010 yılındaki şampiyonluğa hocamızın da katkısının olduğunu düşünüyorum. O takımı hazırlayanlardan birisiydi. Anlaştık, hayırlı olsun." dedi.

Güzel günler göreceklerini vurgulayan Ay, "Hep güzel günler görmek için adımlar atıyoruz ama bu sefer turnayı gözünden vurduk." ifadesini kullandı.

Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Samet Aybaba ise Bursa'nın Türkiye'nin en önemli futbol şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Son 2 yıldır hem saha içi hem de saha dışında yaşananların Bursaspor'a hiç yakışmadığını dile getiren Aybaba, "Elimizden gelen her şeyi ekibimizle birlikte yapmaya çalışacağız. Şehrin dinamiklerinin de bize destek vermesi gerekiyor. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Şehir de bize destek verecektir, şehri yönetenler de." diye konuştu.

"Yarışırken yapılanmaya bakacağız"

Aybaba, yeniden ayağa kalkmış yeni bir Bursaspor'u tekrar hayata geçireceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vakıfköy konusunda çok çalışacağız. Birinci önceliğim bu. Nokta transferler yapmaya çalışacağız. Sayısı az, kalitesi yüksek oyuncularla coşkulu futbol oynamayı hedefleyen, yere yatmayan, topu dışarı atmayan, futbola odaklı bir takım oluşturmak istiyoruz. Birlikteliğimiz iyi başlayıp devam ederse bunu başaracağız. Dışarıdan bakıldığında kötü günler yaşandı. Bursaspor marka değeriyle ilgili de sorun yaşadı. Çok büyük düşüş var. Burayı aile şekline getireceğiz. Futbolcuların sorunlarını çok çabuk çözmemiz lazım. Takımın içinde kaliteli oyuncular var. Kulübün bütçesine göre 4-5 kaliteli oyuncu da almayı planlıyoruz. Yarışırken yapılanmaya bakacağız. Oyuncuların kafasından son iki seneyi sileceğiz. İnşallah bunları başaracağız." 

Bir gazetecinin sözleşmenin şartlarını sorması üzerine Başkan Ali Ay, "Sözleşme 3 yıllık olacak. Karşılıklı tazminat maddesi yok ve yıllık 5 milyon lira." karşılığını verdi. Ali Ay'ın bu sözleri üzerine Aybaba da "Keşke avro olsaydı." şeklinde espri yaptı.

Bugüne kadar hiç bir kulüpten tazminat almadığını dile getiren Aybaba, bazı kulüplerden alacağının bile olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Samet Aybaba, 3 yılık sözleşmeye imza attı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ali AyÖzlüce TesisleriSpor Toto Süper LigSamet Aybaba
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