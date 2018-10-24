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Bursaspor'da hedef 8'de 8 yapmak

Bursaspor Teknik Direktörü Aybaba, ilk yarının sonuna kadar olan 8 maçın tamamını kazanmak istediklerini söyledi.

Bursaspor'da hedef 8'de 8 yapmak

Bursaspor Teknik Direktörü Aybaba, ilk yarının sonuna kadar olan 8 maçın tamamını kazanmak istediklerini söyledi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:40
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Bursaspor'da hedef 8'de 8 yapmak

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında evinde 26 Ekim Cuma günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, serbest çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Aybaba, her zaman olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Aybaba, iyi takım olduklarını ve çok mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mücadeleye devam ederek önümüzdeki 8 maçımızın hepsini kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki ilk maç Alanyaspor maçı. Alanyaspor da iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları da var. Ama biz takım bütünlüğü özelliğini sahaya yansıtırsak, kazanabileceğimiz bir maç diye düşünüyoruz. Çalışıyoruz, elimizdeki oyuncular belli. O oyuncuları daha çabuk nasıl oraya sokarız, oradaki son vuruşlarda daha etkili nasıl oluruz diye düşünüyoruz."

İç sahada daha farklı bir hücum organizasyonu planladıklarını aktaran Aybaba, "Bu maç ile başlayacağız, gerçi daha önceki MKE Ankaragücü maçında da başlamıştık buna. Bunları yapıyoruz, çalışıyoruz. Gol vuruşu çalışıyoruz. Biraz da şans bizim yanımızda olur diye düşünüyoruz, bunlar olursa gol sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporSpor Toto Süper LigSamet Aybaba
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