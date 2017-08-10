Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108284
ALTIN
145.711
DOLAR
3.5323
STERLİN
4.5892
EURO
4.1441
Merkel'in popülaritesi düştü
Merkel'in popülaritesi düştü
Süper Lig'e "süper" yıldızlar
Süper Lig'e "süper" yıldızlarTürk futbolunun...
'Ünlülere mektup'
'Ünlülere mektup'
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...

Bursaspor'da forma numaraları belli oldu

Bursasporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.

Bursaspor'da forma numaraları belli oldu

Bursasporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 16:19
0 Okunma
Bursaspor'da forma numaraları belli oldu

Bursasporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kadroda yer alan oyuncuların giyeceği formaların numaraları belirlendi.

Bursaspor'da 16 numaralı forma hiçbir oyuncuya verilmezken, 16 numaralı formanın karşılığında "Büyük Bursaspor taraftarı" yazısı dikkati çekti.

Yeşil-beyazlı oyuncuların yarın başlayacak yeni sezonda giyeceği formaların numaraları şöyle:

"1 Harun Tekin, 2 Serdar Kurtuluş, 3 Emre Taşdemi̇r, 4 Ertuğrul Ersoy, 5 Bi̇lal Kısa, 6 Christian Chagas Tarouco (Titi), 7 Merter Yüce, 8 Cristobal Jorquera, 9 Sercan Yıldırım, 10 Pablo Martin Batalla, 11 Deni̇z Yılmaz, 12 Si̇nan Bakış, 14 Ricardo William Faty, 15 Tomas Necid, 17 Furkan Soyalp, 18 Kubi̇lay Kanatsızkuş, 19 Johathan Berat Ustabaşı, 20 Furkan Özçal, 21 İsmai̇l Konuk, 23 Azi̇z Behich, 24 Josua Arnold John, 26 Barış Yardımcı, 27 Muhammet Şengezer, 28 Bogdan Stancu, 29 Dzon Delarge, 30 Rüştü Hanlı, 33 Onur Atasayar, 35 Ataberk Dadakdeni̇z, 44 Paschal Onyedika Okoli, 45 Yusuf Abdullah Muhammed, 46 Mikel Agu, 66 Mert Örnek, 77 Emmanuel Badu, 91 Kofi Atta, 93 William Ekong, 98 Ozan Can Kökçü."

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporForma Numaraları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş ve Konyaspor'un cezası belli oldu
Beşiktaş ve Konyaspor'un cezası belli oldu
Dursun Özbek Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Dursun Özbek Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Süper Lig'in en değerlisi Beşiktaş
Süper Lig'in en değerlisi Beşiktaş
Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'deki 6. sezonu
Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'deki 6. sezonu
Süper Lig'e "süper" yıldızlar
Süper Lig'e "süper" yıldızlar
Milli boksör Elif Güneri finale yükseldi
Milli boksör Elif Güneri finale yükseldi
Fenerbahçe, Soldado ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Soldado ile prensipte anlaştı
Borussia Dortmund'dan Emre Mor açıklaması
Borussia Dortmund'dan Emre Mor açıklaması
"Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi"
"Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ