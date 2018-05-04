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Bursaspor'da 'alacak krizi' sürüyor

Bursaspor'da, bir süredir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenmana çıkmayan futbolcular, bugün de protestolarını sürdürdü.

Bursaspor'da 'alacak krizi' sürüyor

Bursaspor'da, bir süredir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenmana çıkmayan futbolcular, bugün de protestolarını sürdürdü.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:48
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Bursaspor'da 'alacak krizi' sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak Bursaspor'da, bir süredir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenmana çıkmayan futbolcular, bugün de protestolarını sürdürdü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün sabah Özlüce Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmana katılmayarak kondisyon salonunda çalışan yeşil-beyazlı oyuncular, bu sabahki antrenmana da çıkmadı.

Futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle dün olduğu gibi bugün de kondisyon salonunda çalışma yaptı.

Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulunun futbolculara bugün ödeme gerçekleştirmek için çalışma yaptığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBursasporFenerbahçeÖzlüce Tesisleri
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