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Bursaspor'da 2 haftada 4 puan mutluluğu

Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Paçacı, "İki haftada alınan 4 puan, moral motivasyon olarak kendimizi daha iyi hissetmemize sebep oldu." dedi.

Bursaspor'da 2 haftada 4 puan mutluluğu

Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Paçacı, "İki haftada alınan 4 puan, moral motivasyon olarak kendimizi daha iyi hissetmemize sebep oldu." dedi.

13 Mart 2017 Pazartesi 14:05
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Bursaspor'da 2 haftada 4 puan mutluluğu

BURSA

Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor maçında alınan galibiyet ve Osmanlıspor deplasmanındaki beraberliğe ilişkin, "İki haftada alınan 4 puan, moral motivasyon olarak kendimizi daha iyi hissetmemize sebep oldu." dedi.

Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde ettikleri 4 puanla düşme hattına yakın takımlarla aralarındaki farkın iyice açıldığını söyledi.

Bursaspor'un camia olarak sıkıntılı bir dönem geçirdiğini, bu süreçte teknik heyet, futbolcular, yönetim ve taraftarların öz eleştiri de yapıp olumsuzlukların ortadan kaldırılması yönünde çalıştığını ifade eden Paçacı, şunları söyledi:

"Burada bu tamiratı en çabuk gerçekleştiren ve motivasyonunu yükselten taraf, oyuncularımız ve teknik direktörümüz Mutlu Topçu oldu. Hem sonuç hem de futbol mücadelesi anlamında gösterilen gelişim, herkesi mutlu etti. Ayrıca şu bir gerçek ki 11'e 11 oynadığımızda daha derli toplu görüntü ortaya koyuyoruz. Son 2 maçta bunu gördük."

Paçacı, Bursaspor'un belki de tarihinde ilk kez ligde bu kadar eksik ve sakat oyuncuyla mücadelesini sürdürdüğünü aktararak, "Futbolcu arkadaşlarımız arasında form grafiğini yukarı çeken, teknik heyetin verdiği şansı çok iyi değerlendiren genç oyuncularımız var. İki haftada alınan 4 puan, moral motivasyon olarak kendimizi daha iyi hissetmemize sebep oldu." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursasporMutluluk
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