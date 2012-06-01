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Bursaspor CAS'a gidiyor

Bursaspor Kulübü, CAS'a 'yürütmenin durdurulması' talepli dilekçe verecek.

Bursaspor CAS'a gidiyor

Bursaspor Kulübü, CAS'a 'yürütmenin durdurulması' talepli dilekçe verecek.

01 Haziran 2012 Cuma 16:17
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Bursaspor CAS'a gidiyor
Bursaspor'un hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Öztürk Yazıcı, CAS'a yapılacak müracaat ile ilgili gereli bütün teknik ve hukuki hazırlıkları tamamladıkları söyledi.

Hazırlık sürecinde konunun uzmanlarının görüşlerinin alındığını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:
''Başkanımız bugün İsviçre'ye gidiyor. Orada, uluslararası ihtilaflara hakim bir hukuk bürosu ile Türkiye'den konusunda uzman hukukçular aracılığıyla CAS'a 'yürütmenin durdurulması' talepli dilekçe ve ekleri verilecek. Başvurusu sırasında, incelemede yaşanabilecek gecikmenin doğurabileceği sakıncalar aktarılacak, kararın bir an önce alınması istenecek. Ayrıca bu süreç takip edilip kısa sürede karar alınması için gerekli performans, başkanımız İbrahim Yazıcı'nın başında bulunduğu ekip tarafından gösterilecek.''
Yazıcı, hazırlıkların bitme aşamasında olduğunu vurgulayarak, başvurunun bugün veya en geç 4 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti.
Hazırlık aşamasında Bursaspor'a verilen ceza ve gerekçeleri ile ilgili konunun uzmanları yerli ve yabancı birçok kişiden görüş aldıklarını belirten Yazıcı, ''Görüştüğümüz, UEFA'da eskiden görev almış akademik üst düzeydeki kişiler, Bursaspor'a verilen cezanın 'eylem ile ceza arasında bir nispetsizlik' olduğu konusunda görüş bildirdiler. Yani uzmanlarla aşağı yukarı aynı görüşteyiz'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 08:17
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Bursaspor CASa Gidiyor
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