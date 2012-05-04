Bursaspor camiası yasta

Bursaspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden ve Divan Kurulu Üyesi Necati Akgün, vefat etti.

Kulübün internet sitesinden ''Necati amcamızı kaybettik'' başlığıyla yapılan duyuruya göre, yeşil-beyazlı kulüpte 3 dönem yöneticilik görevinde bulunan ve aynı zamanda kurucu üye olan Necati Akgün, Atatürk Stadyumu'nda dün oynanan Bursaspor-Eskişehirspor maçı sırasında rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan Akgün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi'nin de kurucuları arasında yer alan Akgün'ün cenazesi, bugün Ataevler Edebali Camisi'nde ikindi namazının ardından Fethiye Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

