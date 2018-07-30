Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95878
ALTIN
192.046
DOLAR
4.8861
STERLİN
6.4048
EURO
5.7084
Halterde madalya rekoru
Halterde madalya rekoru
KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım Kaldı
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım...
TİGEM limon satacak
TİGEM limon satacak
Kandil'e hava harekatı
Kandil'e hava harekatı

Bursaspor, Allano Lima ile sözleşme imzaladı

Yeşil-beyazlı kulüp, Portekiz'in Estoril takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Brezilyalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor, Allano Lima ile sözleşme imzaladı

Yeşil-beyazlı kulüp, Portekiz'in Estoril takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Brezilyalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14
0 Okunma
Bursaspor, Allano Lima ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Portekiz'in Estoril takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Brezilyalı futbolcu Allano Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Özlüce'deki İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Ay, takıma 3 transfer daha yapmayı düşündüklerini söyledi.

Ay, Allona Lima'nın kulübüne 350 bin avro kiralama bedeli verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Satın alma opsiyonu 2 milyon 500 bin avro. Oyuncu ise 300 bin avro alacak. Oyuncunun bonservisini almazsak ve başka bir Türk kulübüne giderse yüzde 20'si Bursaspor'a ait olacak. Oyuncuyu satın alırsak ilk yıl 480 bin avro, ikinci yıl 540 bin avro, üçüncü yıl 600 bin avro alacak. Serbest kalma maddesini de 8 milyon avro olarak koyduk. İnşallah bu değerlere ulaşır. Allah utandırmasın. Kendisine güveniyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler olacak. İnşallah başarılı bir sezon geçirir ve bizim futbolcumuz olur."

Allona Lima: "Burada kalmak için elimden geleni yapacağım"

Allona Lima, Bursaspor'a transfer olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bursaspor'un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydeden 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, "Bir yıllık bir anlaşma ama burada kalmak için elimden geleni yapacağım. Bugün takım arkadaşlarımla buluşacağım. Bursaspor için en iyi şekilde çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Allona Lima, kendisini bir yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBursasporAllano Lima
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü, Kone ve Kehinde ile sözleşme imzaladı
MKE Ankaragücü, Kone ve Kehinde ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor İranlı futbolcuyu renklerine bağladı
Trabzonspor İranlı futbolcuyu renklerine bağladı
Beşiktaş-B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı
Beşiktaş-B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor, Senegalli futbolcu Toure'yi borsaya bildirdi
Trabzonspor, Senegalli futbolcu Toure'yi borsaya bildirdi
Toure ve Ayuk Trabzonspor için Türkiye'ye geldi
Toure ve Ayuk Trabzonspor için Türkiye'ye geldi
Halterde madalya rekoru
Halterde madalya rekoru
Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı
Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı
TFF, Lucescu'nun doğum gününü kutladı
TFF, Lucescu'nun doğum gününü kutladı
Milli okçuların yeni durağı Sofya
Milli okçuların yeni durağı Sofya

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ