Bursaspor, Allano Lima ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Portekiz'in Estoril takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Brezilyalı futbolcu Allano Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Özlüce'deki İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Ay, takıma 3 transfer daha yapmayı düşündüklerini söyledi.

Ay, Allona Lima'nın kulübüne 350 bin avro kiralama bedeli verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Satın alma opsiyonu 2 milyon 500 bin avro. Oyuncu ise 300 bin avro alacak. Oyuncunun bonservisini almazsak ve başka bir Türk kulübüne giderse yüzde 20'si Bursaspor'a ait olacak. Oyuncuyu satın alırsak ilk yıl 480 bin avro, ikinci yıl 540 bin avro, üçüncü yıl 600 bin avro alacak. Serbest kalma maddesini de 8 milyon avro olarak koyduk. İnşallah bu değerlere ulaşır. Allah utandırmasın. Kendisine güveniyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler olacak. İnşallah başarılı bir sezon geçirir ve bizim futbolcumuz olur."

Allona Lima: "Burada kalmak için elimden geleni yapacağım"

Allona Lima, Bursaspor'a transfer olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bursaspor'un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydeden 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, "Bir yıllık bir anlaşma ama burada kalmak için elimden geleni yapacağım. Bugün takım arkadaşlarımla buluşacağım. Bursaspor için en iyi şekilde çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Allona Lima, kendisini bir yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.