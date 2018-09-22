Bursa'da puanlar paylaşıldı

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

"Bu beraberlikler bir gün inşallah sona erecek"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili, ''Bu beraberlikler bir gün inşallah sona erecek. Bu takım ileride çok kaliteli, üst düzey bir takım haline gelecek.'' dedi.

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni bir takım olmalarına karşın rakipleri karşısında iyi maç oynadıklarını söyledi.

Özellikle ilk yarıda oldukça etkili bir oyun sergilediklerini kaydeden Aybaba, ''İşler iyi gidiyor. Ancak beraberlikleri hiç planlamadık. Hep kazanmaya yönelik oynamaya çalıştık. Futbolun içinde de şans faktörü var, bizden yana olmadı.'' diye konuştu.

Aybaba, son dokunuşlar ve şutlarla ilgili ufak tefek sorunlarının bulunduğunu belirterek, ''Karşımızdaki takım ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bu beraberlikler bir gün inşallah sona erecek. Bu takım ileride çok kaliteli, üst düzey bir takım haline gelecek.'' ifadelerini kullandı.

''Gole sevinmeyeceğiz artık''

Bir gazetecinin ''Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Aybaba, şu yanıtı verdi:

''Penaltı pozisyonu için 'penaltı' diyorlar. Rize maçındaki de penaltıydı. Hakemler her konuda VAR’a gittiğinde birkaç tanesini atlarsa bizi mutsuz eder. Biraz daha dikkatli olmak lazım bu konularda. Gole sevinmeyeceğiz artık. Psikolojik olarak bizi yoruyor. Hakem santrayı göstersin ondan sonra sevinelim.''

Avcı: Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Bursa'nın bir futbol şehri, Bursaspor'un da yeni teknik direktörü ve oyuncu profilleriyle 6 maçlık süreçte gelişim kaydeden bir takım olduğunu ifade etti.

Bursaspor'un iştahı ve coşkusunun kendilerinden daha fazla olduğunu anlatan Avcı, şunları kaydetti:

''Bursa önemli bir deplasman. Bugün top 65 dakika oyunda kaldı, iki takım da oynamaya çalıştı. Zor bir deplasman, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Bence puan her zaman değerlidir. Öncelikle Bursaspor'u iştahından, coşkusundan dolayı tebrik ediyorum. Bu organizasyonları neden kuramadığımızı çalışıp önümüzdeki Malatyaspor maçına sağlıklı bir şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz.''

Avcı, VAR sistemi ile ilgili soruyu şöyle cevapladı:

''Ben VAR’dan yana olan birisiyim. Bu kadar teknolojinin futbolun içine girdiği, evrensel dünyada paranın bu kadar büyüdüğü yerde maksimum müdahale, minimum hataya indirebilmek son derece önemli. Bir oyuncu grubunun çok itiraz ettiğini bir tek bizim ülkede gördüm. Hakeme saygı göstermemiz lazım. Bunu bir şekilde ortadan kaldırmamız lazım. Penaltı, penaltı mı? Penaltı. Elle atılmış bir gol var. Hatalar daha aza indirilip teknolojiden faydalanılıyor. Hakemlere de yardımcı olmamız lazım. VAR’ın verdiği karara bile itiraz ediyoruz. Bakmasına bile müdahale etmiyoruz, yolunu kesiyoruz. Hepimizin yardımcı olması gerekiyor. Dikkat edin zaten oyun içinde olan golü atan itiraz etmiyor, penaltıyı yapan itiraz etmiyor. Bunları bırakalım yardımcı olalım.''