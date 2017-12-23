Bursa'da beraberlik

BURSA Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. 10. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağ taraftan yaptığı ortada Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Manu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı. 16. dakikada gelişen konuk ekip atağında Ahmet İlhan Özek'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin topa sahip oldu. 20. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Gençlerbirliği savunma oyuncularından seken top, arka direkte bulunan Agu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Hopf köşeyi kapatarak meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi. 35. dakikada Bursaspor atağında Ekong'un ceza sahası önünden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı. 45+2. dakikada Batalla'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Hopf topu kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarı 52. dakikada konuk takım Skuletic'in golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, Scekic'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ahmet İlhan Özek, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde bulunan Skuletic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1 65. dakikada Bursaspor, savunma oyuncusu Titi ile skorda eşitliği yakaladı. Batalla'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan John, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, Murat Duruer'den sıyrıldıktan sonra kale önüne gönderdiği topa altıpas içinde Titi vurdu. Yakın kale direğine isabet eden meşin yuvarlak, ardından diğer yan direğe de çarparak, filelerle buluştu: 1-1 68. dakikada konuk takımdan Murat Duruer'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bursaspor savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topa Khalili vurdu. Kaleci Harun Tekin'i geçen topu Barış Yardımcı çizgi üzerinde çıkararak kaleye girmesini engelledi. 90. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Sağ taraftan kazanılan serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada Agu'nun kafa vuruşunda top yan kale direğinden döndü. Pozisyonun devamında savunma topu kornere gönderdi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.