Bursa Atatürk Stadı yeni sezona hazır

BURSA - Türkiye'nin zemini en iyi statlarından biri olarak gösterilen 61 yıllık Bursa Atatürk Stadı, ilk hafta maçları 16-18 Ağustos'ta yapılacak Spor Toto Süper Lig'in 2013-2014 sezonuna hazır hale getirildi.



Stat Müdürü Varol Çorapçıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatına 1950 yılında başlanan ve 1952'de tamamlanarak hizmete sunulan stadın pek çok önemli karşılaşmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.



Seyirci kapasitesi 25 bin 621 olan stadın şimdiye kadar çok sayıda büyük onarımdan geçirildiğini, en büyük değişikliğin ise yeşil-beyazlı takımın ligde şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunun ardından yapıldığını dile getiren Çorapçıgil, "O dönem yönetim kurulu, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını Bursa'da oynatmak istiyordu. Bu nedenle stat çok kısa sürede Şampiyonlar Ligi maçlarının oynanacağı şekilde elden geçirildi ve 2010-2011 sezonu başlamadan UEFA kriterlerine hazır hale getirildi. O tarihten beri her geçen gün üzerine birşeyler koyarak değişim devam ediyor" dedi.



Stadın son dönemde özellikle zemin bakımından Türkiye'de diğer futbol sahalarına örnek gösterildiğini vurgulayan Çorapçıgil, tam teşekküllü sağlık odası ve buz havuzu gibi bölümlere sahip soyunma odalarıyla da emsal teşkil ettiğini anlattı.



Ligde geçen sezonun bitiminden sonra Bursa Atatürk Stadı'nda faaliyetlerin durmadığını hatırlatan Çorapçıgil, "2012-2013 sezonunun bitiminin hemen ardından FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 9 maça ev sahipliği yapan stadımızı birkaç değişiklikle yeni sezona hazırladık. Dünya Kupası nedeniyle 9 maç, 13 antrenman yapıldı. O büyük organizasyondan alnımızın akıyla çıktıktan sonra Bursaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme karşılaşması oynandı" diye konuştu.



Çorapçıgil, zemininde sürekli bakım yapılan statta yeni sezonda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için soyunma odalarının elektrik, ışık ve ses sistemlerinin elden geçirildiğini sözlerine ekledi.



