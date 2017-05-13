Burak Yılmaz gollerle döndü

Çin Süper Ligi'ndeki 9. hafta karşılaşmasında Beijing Guoan, konuk olduğu Yanbian Funde'yi sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi.

Yanji Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Beijing Guoan, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalmasının ardından formasına kavuşan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 28. dakika attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Yanbian Funde, "Steve" lakaplı Gambiyalı futbolcusu Bubacarr Trawally ile 32. dakikada ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Beijing Guoan'da 53. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Burak, takımını 2-1 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

Beijing Guoan, puanını 14'e çıkararak maç fazlasıyla ligde 6'ncı sıraya yükselirken, Yanbian Funde ise 6 puanla 15. sırada kaldı.

Burak Yılmaz, bu sezon ligde takımıyla forma giydiği 6 karşılaşmada 6'ncı golüne imza atarak 9 kez fileleri havalandıran Eran Zahavi ve 8 kez ağları sarsan Ricardo Goulart'ın ardından gol krallığı yarışında 3. sıraya yükseldi.