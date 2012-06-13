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Burak ve Amrabat yorumu

Aysal, ''Yıldız transferlerimiz olacak. Bu kaçınılmaz bir şey'' dedi.

Burak ve Amrabat yorumu

Aysal, ''Yıldız transferlerimiz olacak. Bu kaçınılmaz bir şey'' dedi.

13 Haziran 2012 Çarşamba 16:28
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Burak ve Amrabat yorumu

İSTANBUL

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, transferde aceleci davranmadıklarını belirtirken, en iyi oyuncuları kadroya katabilmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Aysal, özellikle kombine biletlere taraftarların gösterdiği ilgi vurgulanarak, yıldız futbolcu transferi olup olmayacağının sorulması üzerine, ''Yıldız transferlerimiz olacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Her takımın yıldızları olur. Bizim takımımızın yıldızları var ama başka yıldızları da olmak zorunda. Takım derinliğini yaratmaya çalışıyoruz. Geçen sene şanslıydık, sadece ligde oynadık. Türkiye Kupası'nda yarı yolda kaldık. Bu sene 3 kulvarda oynamak zorundayız ve hepsi için de yeterli insan gücümüzü, enerjimizi hazır tutmamız gerekiyor. Takımdaki kaliteli oyuncu sayısının artması lazım'' diye konuştu.

-Burak Yılmaz ve Amrabat yorumu-

''Gol kralı olmuş bir forvete tüm takımların talip olması gerekir, Galatasaray da dahil. İnkar etmenin gereği yok ancak biz bundan evvel de etik olarak kendi kurallarımızı tekrarladık. Trabzonspor'un vermediği, en azından Galatasaray'a vermek istemediği bir oyuncuya talip olmak bizim için zor. Reddedilmeyi sevmeyiz, Galatasaray'a reddedilmek de yakışmaz. Amrabat için de şahsi hiçbir girişimim olmadı. Kayserispor'un satmak istemediği bir oyuncuya talip olmam. Satmak isterlerse talip oluruz. İyi bir oyuncu ve Galatasaray'a da uyabileceğini tahmin ediyoruz.''

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 08:29
Anahtar Kelimeler:
Galatasarayünal Aysal
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