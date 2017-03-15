Budowlani-Galatasaray maçı yarına ertelendi

CEV programına göre bu akşam oynanması planlanan müsabaka, kentin bir diğer takımı PGE Skra'nın Erkekler Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Cucine Lube'yle aynı salonda yapacağı maç nedeniyle bir gün ileri alındı.

İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polonya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek.

Galatasaray, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Sarı-kırmızılılar, 3-1 ya da 3-0 yenilmesi durumunda ise yarı finale yükselecek ekip altın set sonunda belirlenecek.

Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.