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Budowlani-Galatasaray maçı yarına ertelendi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası çeyrek finalinde Polonya temsilcisi Budowlani ile yapacağı rövanş maçı yarına ertelendi.

Budowlani-Galatasaray maçı yarına ertelendi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası çeyrek finalinde Polonya temsilcisi Budowlani ile yapacağı rövanş maçı yarına ertelendi.

15 Mart 2017 Çarşamba 12:11
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Budowlani-Galatasaray maçı yarına ertelendi

CEV programına göre bu akşam oynanması planlanan müsabaka, kentin bir diğer takımı PGE Skra'nın Erkekler Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Cucine Lube'yle aynı salonda yapacağı maç nedeniyle bir gün ileri alındı.

İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, elindeki avantajı rakip sahada da korumak ve Polonya'dan yarı finalist olarak dönmek için mücadele verecek.

Galatasaray, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Sarı-kırmızılılar, 3-1 ya da 3-0 yenilmesi durumunda ise yarı finale yükselecek ekip altın set sonunda belirlenecek.

Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
CevGalatasarayŞampiyonlar LigiGalatasaray Kadın Voleybol Takımı
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