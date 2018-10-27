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Bucks İlyasova ile kazandı

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 125-95 yendi.

Bucks İlyasova ile kazandı

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 125-95 yendi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:15
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Bucks İlyasova ile kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 125-95 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Milwaukee Bucks'ta oyuna sonradan giren Ersan İlyasova, sahada kaldığı 20 dakika içinde 16 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalma, 1 asist ve 1 blokluk performansıyla galibiyete doğrudan katkı sağladı. Khris Middleton 16 sayı, Giannis Antetokounmpo ise 15 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaparak skora katkı sağladı.

Bu sezon 4. kez kaybeden Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 16 sayı ve 7 ribaunt, Derrick Rose ise 14 sayı kaydetti.

Raptors en iyi sezon başlangıcını yaptı

Toronto Raptors, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 116-107 mağlup ederek tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Doğu Konferansı'nda çıktığı 6 maçı da kazanarak liderliğini sürdüren Raptors'ta Kyle Lowry 20 sayı ve 12 asistle double-double yaparken, Kawhi Leonard 21 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Jonas Valanciunas 17 sayıyla oynadı.

Bu sezon 3. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Wesley Matthews 21 sayı, DeAndre Jordan da 18 sayı ve 15 ribauntla maçı tamamladı.

Durant'tan 41 sayı 

Son iki sezonun şampiyonu Golden State Warriors, bu sezonki beşinci galibiyetini deplasmanda New York Knicks'i 128-100 mağlup ederek aldı.

Warriors'ta all star oyunculardan Kevin Durant 41 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 29, Draymond Green ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezonki 5. yenilgisini alan Knicks'te Tim Hardaway Jr. 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 135-106

New York Knicks-Golden State Warriors: 100-128

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-107

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 113-133

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 95-125

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 117-115

Sacramento Kings-Washington Wizards: 116-112 

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiNBA
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