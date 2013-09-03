Bucaspor UEFA'ya başvurdu

İZMİR - PTT 1. Lig ekiplerinden Bucaspor'un basın sözcüsü Timur Yaykıran, şikeden mağdur olduklarını, mağduriyetin giderilmesi için UEFA'ya başvurduklarını bildirdi.

Yaykıran, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike davası ile ilgili verdiği kararı hatırlatarak, "Mahkeme kararıyla tescilli Türkiye'nin en mağdur takımı Bucaspor'dur" dedi.

Bu nedenle 70 milyon lira zaralarının olduğunu savunan Yaykıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UEFA'nın Fenerbahçe ile verdiği karar, Türkiye'deki mahkemenin sonucuyla ilgilidir. UEFA'nın verdiği cezaya paralel olarak TFF'nin de bir yaptırım uygulaması gerekmektedir. Bu böyle ortada kalmaz. Bu verilecek kararda şike yapmış kulüplere ceza verilecektir. Aynı karar içinnde olması gereken, mağdur olan kulübün de mağduriyetinin tazmin edilmesi söz konusu olacaktır. Bizim bu tazmin edilmeyle ilgili UEFA'ya yapmış olduğumuz bir başvuru var."

Yaykıran, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin şike yapması nedeniyle mağdur duruma düştüklerini, bunun giderilmesinin 2 yolla gerçekleşebileceğine işaret ederek, "Birincisi kulubümüzün Süper Lig'e alınması. İkincisi Bucaspor'un TFF tarafından mağdur ilan edilmesi ve bir hakem heyetinin oluşturularak, tarafımıza tazminat ödenmesi. Öncelikle bu hakkımızı UEFA'dan istiyoruz ama UEFA'dan bir şey çıkmazsa haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hafta sonu oynadıkları TKİ Tavşanlı Linyitspor maçına da değinen Yaykıran, geçen yıl 36 maçta 5 kırmızı kart görmelerine rağmen son müsabakada 3 kırmızı kartla cezalandırıldıklarını söyledi. Yaykıran, oyuncularının "ucuz kart" görmeyi hak etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kadar ucuz kart gösterilen bir lig oynayacaksak biz yandık o zaman. Bizim oyuncularımız bu kadar ucuz kart görmeyi hak etmiyor. Hakemleri bu konuda sağduyulu ve emeğe saygılı olmaya davet ediyoruz. Bunun yanıda biz de oyuncularımıza gereken cezaları vermek durumundayız. Hi bir şekilde de kart gördükten sonraki itirazları kabul etmiyoruz."