Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bucaspor UEFA'ya başvurdu

PTT 1. Lig ekiplerinden Bucaspor, şikeden mağdur oldukları gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu.

Bucaspor UEFA'ya başvurdu

PTT 1. Lig ekiplerinden Bucaspor, şikeden mağdur oldukları gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu.

03 Eylül 2013 Salı 17:11
723 Okunma
Bucaspor UEFA'ya başvurdu

İZMİR - PTT 1. Lig ekiplerinden Bucaspor'un basın sözcüsü Timur Yaykıran, şikeden mağdur olduklarını, mağduriyetin giderilmesi için UEFA'ya başvurduklarını bildirdi.

Yaykıran, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike davası ile ilgili verdiği kararı hatırlatarak, "Mahkeme kararıyla tescilli Türkiye'nin en mağdur takımı Bucaspor'dur" dedi.

Bu nedenle 70 milyon lira zaralarının olduğunu savunan Yaykıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UEFA'nın Fenerbahçe ile verdiği karar, Türkiye'deki mahkemenin sonucuyla ilgilidir. UEFA'nın verdiği cezaya paralel olarak TFF'nin de bir yaptırım uygulaması gerekmektedir. Bu böyle ortada kalmaz. Bu verilecek kararda şike yapmış kulüplere ceza verilecektir. Aynı karar içinnde olması gereken, mağdur olan kulübün de mağduriyetinin tazmin edilmesi söz konusu olacaktır. Bizim bu tazmin edilmeyle ilgili UEFA'ya yapmış olduğumuz bir başvuru var."

Yaykıran, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin şike yapması nedeniyle mağdur duruma düştüklerini, bunun giderilmesinin 2 yolla gerçekleşebileceğine işaret ederek, "Birincisi kulubümüzün Süper Lig'e alınması. İkincisi Bucaspor'un TFF tarafından mağdur ilan edilmesi ve bir hakem heyetinin oluşturularak, tarafımıza tazminat ödenmesi. Öncelikle bu hakkımızı UEFA'dan istiyoruz ama UEFA'dan bir şey çıkmazsa haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hafta sonu oynadıkları TKİ Tavşanlı Linyitspor maçına da değinen Yaykıran, geçen yıl 36 maçta 5 kırmızı kart görmelerine rağmen son müsabakada 3 kırmızı kartla cezalandırıldıklarını söyledi. Yaykıran, oyuncularının "ucuz kart" görmeyi hak etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kadar ucuz kart gösterilen bir lig oynayacaksak biz yandık o zaman. Bizim oyuncularımız bu kadar ucuz kart görmeyi hak etmiyor. Hakemleri bu konuda sağduyulu ve emeğe saygılı olmaya davet ediyoruz. Bunun yanıda biz de oyuncularımıza gereken cezaları vermek durumundayız. Hi bir şekilde de kart gördükten sonraki itirazları kabul etmiyoruz."

Son Güncelleme: 03.09.2013 17:11
Anahtar Kelimeler:
Bucaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ